Супрун - за легалізацію медичної марихуани. Чому? І як це робили в інших країнах?

30 січня на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію із закликом врегулювати використання канабісу в Україні.

Наступного ж дня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала підтримати цю петицію та розповіла про корисні властивості забороненої в Україні речовини.

BBC News Україна дізналася, хто хоче легалізації в Україні та як це роблять за кордоном.

Про що петиція

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Петиція з вимогою "законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини" з'явилася на сайті Верховної Ради України 30 січня.

За добу вона набрала 1867 підписів - це вісім відсотків від потрібної кількості. Згідно із правилами, збір підписів триватиме до 30 квітня.

Зараз використання канабісу в медичних та наукових цілях повністю заборонене в Україні.

У тексті петиції, яку підписали 16 громадських організацій та благодійних фондів, закликають "законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу для лікування хронічного болю" при хворобі Альцгеймера, хвороби Паркінсона, посттравматичного синдрому та деяких інших захворювань.

"Сьогодні в Україні понад два мільйони громадян позбавлені доступу до ефективного лікування", - говорять автори петиції.

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Вони наголошують на тому, що через неможливість використовувати канабіс як медичний засіб старждають онкохворі, ветерани війни та паліативні пацієнти.

"Ці тортури потрібно зупинити, і для цього є реальна можливість - дати нашим співгромадянам доступ до ефективного лікування препаратами, якими користуються мільйони хворих у цивілізованих країнах", - йдеться у заяві.

"Ключовими складовими таких препаратів є фітоканабіноїди - активні компоненти, що містяться у коноплях", - додають автори петиції.

Що каже Супрун

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я у дописі у Facebook закликала підтримати петицію та уникнути маніпуляцій.

"Медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів. Тому використовувати його у медицині, звісно з певними застереженнями, нормальна світова практика", - зауважує пані Супрун.

Застосування наркотичних речовин Супрун називає складною темою, якою легко маніпулювати.

Тим не менше, вона пояснює, що медичний канабіс має низку доведених лікувальних та паліативних ефектів, а речовини, які він містить, мають знеболювальний та розслабляючий ефект.

"Застосування таких препаратів допомогло б майже двом мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших розладів", - пише Супрун.

Є різні способи споживання канабіноїдів: масла, таблетки, мазі, куріння та вапоризація.

"Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу — це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині", - заявляє в.о. міністра.

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Одночасно з петицією у соцмережі Facebook запустили хештег #ЗупинитиБіль, який покликаний привернути увагу до проблеми.

Як в інших країнах?

Протягом кількох останніх років ставлення до виживання марихуани у світі почало швидко змінюватися.

Першою в світі країною, яка повністю легалізувала марихуану для немедичного використання став Уругвай. Його громадянам дозволили вирощувати вдома до шести рослин коноплі.

Потім немедичне використання марихуани дозволили в Канаді.

З лікувальною метою її використовували тут ще з 2001 року, проте з 2018 року громадянам старше 18 років дозволили купувати, продавати, а також вирощувати до чотирьох рослин та зберігати до 30 грамів.

У Сполучених Штатах використання каннабісу з медичною метою дозволено у 33 із 50 шатів. Легалізація марихуани з медичною метою стала одним зі здобутків Барака Обами.

Наприкінці 2018 року парламент Таїланду також проголосував за легалізацію медичної марихуани. Один із законодавців назвав це рішення "подарунком на Новий рік" для тайського народу.

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Колись використання марихуани було частиною місцевої традиційної медицини. Так тривало до 1930-х років, коли її вжиток повністю заборонили.

Таїланд став першою країною Південно-східної Азії, де легалізували медичну марихуану.

Штрафи за вживання марихуани також скасували у Грузії, проте питання про її остаточну декриміналізацію ще не вирішили.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Періодично у Грузії проходять акції за лібералізацію законодавства стосовно вживання легких наркотиків

Використання канабісу із медичною метою та для відпочинку частково дозволили у Бразилії, Ямайці, Іспанії, Португалії, Італії, Німеччині та Нідерландах.

Марихуану використовують також в інших країнах:

У Великій Британії лікарі можуть прописувати канабіс з листопада.

Південна Корея легалізувала суворо контрольоване медичне застосування.

Вищий суд Південної Африки легалізував використання канабісу дорослими людьми у власних домівках.

Лесото стала першою африканською країною, яка легалізувала вирощування марихуани в лікувальних цілях.

Ліван розглядає можливість легалізації виробництва канабісу для медичних цілей, щоб допомогти економіці країни.

Питання про легалізацію марихуани для вживання з метою відпочинку підіймають уряди Мексики, Нової Зеландії та Люксембургу.

Навіщо медикам канабіс?

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Кількість країн світу, які дозволяють вживати марихуану в медичних та оздоровчих цілях, постійно зростає. Водночас зростає кількість досліджень, які доводять користь використання канабісу в медичних цілях.

Медичний канабіс вже використовують під час лікування та для полегшення симптомів таких захворювань:

хвороба Альцгеймера

рак

хронічний біль

Синдром подразненого кишківника

пост-травматичний синдром

глаукома

депресія

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Дослідники кажуть, що мають неспростовні або вагомі докази того, що марихуана допомагає у таких випадках:

як ліки проти хронічного болю у дорослих

як засіб проти нудоти, що виникає після хіміотерапії

як протидія спастичним симптомам, що проявляються у хворих на розсіяний склероз

Часткові докази демонструють користь від приймання марихуани у таких випадках:

марихуана зменшує кількість приступів у дітей, що страждають від рідкісних типів епілепсії - зокрема, від синдрому Леннокса-Гасто і синдрому Драве

марихуана може допомогти покращити сон у пацієнтів, що мають синдром апное уві сні чи страждають фіброміалгією

Водночас медичний канабіс має і побічні ефекти — запаморочення, байдужість, порушення пам'яті та звикання, вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби.

Серед негативних наслідків вживання канабісу лікарі також зазначають тривогу та параною, та застерігають від того, щоб вживати її разом із тютюном.

Нові дослідження канадських вчених також застерігають від вживання марихуани у підлітковому віці, оскільки воно призводить до довготривалої шкоди для мозку.

Дослідники з Університету Монреаля виявили, що вплив на навички мислення, пам'ять та поведінку від наркотику гірший, ніж від алкоголю.

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