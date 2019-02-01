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Дев'ятирічний проект з відновлення усипальниці легендарного давньоєгипетського фараона Тутанхамона завершився. Майстри-реставратори розповіли про проблеми, з якими їм довелося зіткнутися.

Відновленням гробниці займалися експерти з Інституту збереження предметів мистецтва Гетті. Вони повинні були видалити подряпини та потертості з настінних малюнків, що утворилися в результаті візитів в гробницю.

Настінні малюнки страждали від вологості, пилу та вуглекислого газу, що видихається безліччю відвідувачів.

Зараз в гробниці встановлена нова вентиляційна система, яка повинна зменшити негативний вплив з боку туристів на стародавні малюнки.

Аби відвідувачі не торкалися малюнків, встановлені нові бар'єри. Також переробили оглядовий майданчик і систему освітлення, що дасть можливість туристам краще оглядати інтер'єр гробниці і розуміти її історичне та культурне значення.

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"Ми хотіли створити надійну систему, яка встояла б перед щоденним напливом відвідувачів і водночас мінімально впливала на самі археологічні експонати", - розповіла Reuters експерт інституту Сара Лардіоніс.

"Ні до підлоги, ні до стелі, ні до стін нічого не можна було прикріплювати, тому всі конструкції повинні були триматися під власною вагою, аби не завдавати шкоди історично значимим елементам", - говорить вона.

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Експерти також дійшли висновку, що бурі плями на деяких малюнках - це результати життєдіяльності давно загиблих колоній мікробів, які більш не становлять ніякої загрози.

Плями вирішили не видаляти, так як з'ясувалося, що вони проникли в шар фарби.

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Усипальницю Тутанхамона знайшли у 1922 році британські дослідники Говард Картер і Джордж Герберт, він же граф Карнарвон.

Гробницю знайшли в Долині царів. Скеляста ущелина на західному березі Нілу неподалік від столиці Давнього Єгипту міста Фіви (нині Луксор) в XVI-XI століттях до нашої ери стало місцем спочинку 63 правителів, від Тутмоса I до Рамзеса X.

Це єдине поховання, що відноситься до епохи Нового царства (1550 - 1069 до н. е.), яке знайшли практично цілим, і його вміст дозволив вченим пролити світло на похоронні звичаї фараонів, а також мистецтво і технології того періоду.

Попри те, що більшість експонатів звідти зараз зберігаються в Єгипетському музеї старожитностей в Каїрі, відвідувачі гробниці можуть побачити власне мумію Тутанхамона, зовнішню дерев'яну труну і кварцитовий саркофаг, а також малюнки, що зображають його життя і смерть.

У 1974 році частину експонатів представили на виставці у Києві, яка була надзвичайно популярна у жителів міста.

Останню важливу знахідку - гробницю з п'ятьма добре збереженими муміями - зробили в Долині царів у 2006 році. При цьому ще 100 років тому панувала думка, що ця місцевість вже повністю вивчена і Говард Картер з Джорджем Гербертом марнують свій час.

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