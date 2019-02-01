Сьогодні кінець світу? Пояснюємо, чому ні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одна з версій кінця світу, яку поширюють в інтернеті, - астероїд впаде на Землю

У мережі шириться інформація про те, що у 2019 році станеться кінець світу. Називають навіть одну з дат - 1 лютого.

BBC News Україна вирішили розібратись, чому не варто боятись кінця світу, - принаймні, так швидко.

Загроза астероїду

У інтернеті активно шириться інформація, що до Землі наближається астероїд 2002-NT7 діаметром два кілометри.

Кажуть, що він має пройти надзвичайно близько до поверхні нашої планети, чи навіть впасти на неї 1 лютого.

Результат - руйнування континентального масштабу та хмари попелу, які можуть призвести до змін клімату. Сценарій, на кшталт того, який вбив динозаврів.

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Що за астероїд?

Астероїд під назвою 2002-NT7 дійсно існує, його відкрили у липні 2002 року.

Щоправда, за даними НАСА, він має діаметр 1,4 кілометра, але і це не все.

2002-NT7 входить до групи малих навколоземних астероїдів, а значить, належить до категорії небесних тіл, траєкторія яких проходить близько до Землі.

Все начебто вказує на те, що загроза реальна і саме час подумати про те, як ми прожили свої життя.

Проте є у всьому цьому одна важлива деталь. Цього року астероїд має пролетіти повз Землю лише один раз і це вже сталося.

Це небесне тіло пролетіло повз Землю 13 січня 2019 року. Найближче до нашої планети він підійшов на відстань у понад 61 мільйон кілометрів.

Наступного разу він наблизиться до Землі у 2028 році на відстань у майже 73 мільйони кілометрів.

Повністю заспокоїти вас має те, що лише півтора місяці тому, у грудні 2018 року, на відстані 2,9 млн км від Землі пролетіло інше небесне тіло - астероїд 2003 SD220.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У грудні 2018 року в десятки разів ближче до Землі пролетів інший астероїд

Втім, 1 лютого повз Землю все ж пролетять декілька астероїдів. Ось вони:

2019 BX3 має діаметр від 17 до 37 метрів та пройде на відстані 6,8 мільйона кілометрів

2019 BD3 діаметром від 20 до 45 метрів та пройде на відстані 4,7 мільйона кільметрів

2019 AV2 має діаметр від 150 до 340 метрів та пройде на відстані 6,7 мільйона кілометрів.

Таким чином, переживати щодо астероїдів, які впадуть вам у двір та знищать людство, не варто.

Календар майя

Інша теорія, яку знову розповсюджують у мережі, - кінець світу за календарем майя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2012 році популярною тему був кінець світу, який начебто передрікали майя

Начебто, передбачення, яке зробило центральноамериканське плем'я, невірно датували 2012 роком і насправді все має статися у 2019 році.

Мабуть, усі можуть пригадати 2012 рік і популярність теми календаря майя.

Основою для цього стала знахідка ієрогліфічних написів, які розповідають про містичну подію, яка мала відбутися під час зимового сонцестояння 21 грудня 2012 року.

Популярність цієї ідеї призвела до того, що група вчених у Мексиці провела окреме дослідження на цю тему і дійшли висновку, що це все неправда - майя не пророкували кінець людства.

Згідно з дослідженням Національного інституту антропології та історії Мексики, у грудні 2012 року, за пророцтвами давньої цивілізації майя, мало статись повернення "Болона Йокте", одного з богів, який, згідно з міфологією майя, вже сходив на Землю на початку цієї ери.

"Майя ніколи не вказували, що буде велика трагедія чи загибель світу 2012 року. Вони так не вважали", - сказав тоді BBC Mundo Родріго Льєндо з Інституту антропологічних досліджень Автономного університету Мексики.

Копирайт изображения Universal History Archive/Getty Images Image caption Основою міфу про кінець світу за календарем майя стали ієрогліфи, які розповідали про повернення одного з богів майя та кінець нинішньої епохи

За його словами, знайдені ієрогліфи насправді говорять про завершення тринадцяти "бактунів", циклів, які майя використовували вимірювання часу. Кожен з них триває 400 років.

Отже в грудні 2012 року цей цикл завершився і розпочався новий.

"Система вимірювання часу майя була дуже складною. Вони посилалися на майбутнє і на минуле, і вони прогнозували дати на сотні, якщо не тисячі років уперед", - сказав дослідник.

Ті, хто зараз говорять про помилку в датуванні події, посилаються на дослідника Біблії зі США Девіда Монтеньє, який, начебто, заявив, що у 2019 році прийде спаситель і забере правовірних християн на нову землю, чи нову планету (версії різняться).

Яким чином дослідник Біблії розібрався в ієрогліфах майя не зрозуміло, як і не ясно, який зв'язок між християнською концепціює приходу спасителя та віруваннями майя.

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