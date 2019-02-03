Інтронізація Епіфанія: як це було і що означає

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У соборі Святої Софії в Києві в неділю, 3 лютого, під час божественної літургії пройшла церемонія інтронізації предстоятеля автокефальної помісної православної церкви в Україні Епіфанія.

Церемонія відбулася на 40-й день народження митрополита Київського і всієі України Епіфанія.

Його обрали предстоятелем Православної церкви України під час об'єднавчого собору в Києві 15 грудня.

6 січня Епіфаній отримав томос про автокефалію православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

У Софії Київській був присутній президент Петро Порошенко разом з дружиною та інші політики.

Приїхали також представники Константинополя та Афона та Української православної церкви в США та Канаді.

На церемонії були також предстоятель УГКЦ патріарх Святослав, предстоятелі Римо-католицької церкви та протестантських церков.

Філарет не був присутній на церемонії за станом здоров'я. Він надіслав своє привітання Епіфанію.

Російська православна церква і підпорядкована їй УПЦ (МП) не визнають нову українську церкву та її предстоятеля Епіфанія. РПЦ визнає митрополитом Київським предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія.

Натомість Константинополь Онуфрія митрополитом Київським вже не вважає.

Церемонія входження на престол

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Саму церемонію інтронізації провели представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл, колишній предстоятель УАПЦ митрополит Макарій та митрополит Вінницький Симеон (раніше був в УПЦ МП).

Вони по черзі посадили митрополита Епіфанія на спеціально виготовлений для нього трон з виголосом "Аксіос" (достойний, гідний).

Після цього Епіфанію піднесли ознаки предстоятельського сану: хрест підніс митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан, панагію (невеликий образ Богоматері) підніс митрополит Юрій (Каліщук), який очолює Українську православну церкву в Канаді, другу панагію підніс митрополит Антоній (Щербан), який є предстоятелем Української православної церкви в США.

Право носіння другої панагії — привілей предстоятелів помісних церков.

Після облачення в ці церковні символи інтронізація вважається довершеною, і митрополит Епіфаній став повноцінним предстоятелем помісної Православної церкви України.

Що таке інтронізація?

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Інтронізація - це церемонія входження на престол та офіційний початок виконання обов'язків предстоятеля. Вона проходить у формі публічного богослужіння, під час якого новообраного предстоятеля зводять на кафедру.

"Інтронізація - це входження на престол, офіційний початок виконання обов'язків. Це все згідно зі слов'янською традицією. Владика Епіфаній вже отримав жезл від патріарха і є чинним митрополитом ПЦУ", - пояснив у розмові з BBC News Україна архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви у США, який був екзархом Вселенського патріарха в Україні для підготовки автокефалії та створення помісної церкви.

Релігійна експертка Людмила Филипович вважає церемонію інтронізації достатньо технічною процедурою. Фактично це є актом визнання та закріплення посади за Епіфанієм.

"Це остаточне визнання за Епіфанієм його предстоятельства в Православній церкві України. Це елемент міжнародних взаємин, в межах православних церков,", - пояснила експертка.

Епіфаній - шлях до трону

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Епіфаній 6 січня отримав томос про автокефалію православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія

Митрополита Епіфанія обрали предстоятелем автокефальної помісної православної церкви в Україні на об'єднавчому соборі 15 грудня.

Його порівняно молодий вік компенсується стрімкою кар'єрою та п'ятьма роками роботи заступником патріарха Філарета.

На відміну від багатьох колег в українських церквах, які навчались у Росії, майбутній предстоятель здобував освіту в Україні та у Греції - зокрема в Київській духовній семінарії та академії та в Афінському національному університеті.

У грудні 2007 року в Михайлівському монастирі його постригли в чернецтво з іменем Епіфаній, що є обов'язковою умовою подальшого зростання в церковній ієрархії.

Його церковна кар'єра стрімко пішла вгору.

У 2008 році Епіфаній став секретарем патріарха Філарета. Того ж року Епіфаній став намісником Видубицького чоловічого монастиря міста Києва, а у травні - керуючим справами київської єпархії.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Епіфаній був намісником патріарха Філарета з 2013 року

За рік священний синод УПЦ КП обрав Епіфанія єпископом Вишгородським, а його архієрейське висвячення (хіротонія) відбулась 15 листопада 2009 року.

У 31 рік (в 2010 році) Епіфаній став єпископом Переяслав-Хмельницьким і Бориспільським, а також ректором Київської богословської академії, а в 2012 році Філарет возвів його у сан архієпископа.

Того ж року він став доктором богословських наук та очолив синодальне управління у справах духовної освіти УПЦ КП.

Саме в такій іпостасі 28 червня 2013 року Епіфанія обрали намісником та місцеблюстителем патріарха Філарета на випадок його смерті чи хвороби.

15 грудня в Києві відбувся об'єднавчий собор, який утворив нову православну церкву в Україні, затвердив її статут та обрав Епіфанія предстоятелем.

6 січня у Стамбулі під час святкової літургії за участю патріарха Варфоломія йому вручили томос про автокефалію української церкви.

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