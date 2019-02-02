Потік, що поховав сотні людей: шокуючі кадри прориву дамби у Бразилії
Шокуючі кадри прориву дамби на півдні Бразилії, трагедії, яка забрала сотні життів, випустив бразильський телеканал Bandeirantes.
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Аварія на залізорудному кар'єрі сталася тиждень тому, 25 січня. В результаті 110 людей загинули, 238 вважаються зниклими безвісти.
На відео видно момент, як потік токсичних залишків виробництва змиває будівлі, як люди намагаються втекти від нього на машинах.
В результаті прориву дамби, яка мала стримувати відходи від видобутку руди, потік поховав під собою їдальню, де обідали сотні робітників, адміністративні будівлі заводу, залізничну станцію, житлові будинки, машини і дороги.
Кар'єр належить компанії Vale SA, п'ятьох співробітників якої арештували.
За словами бразильських прокурорів, у компанії були посадовці, які мали контролювати вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. Триває розслідування того, що могло стати причиною катастрофи.
Компанія Vale, яка є найбільшим світовим виробником залізної руди і нікелю, заявила, що співпрацює з владою у розслідуванні. Там стверджують, що прилад, який вимірює тиск у дамбі, не попередив про небезпеку.
Система сповіщення, яка була встановлена, щоб сповіщати місцевих про будь-яку загрозу, не спрацювала. Свідки розповідають, що чули сильний гул під час сходження потоку.
Десятки людей потрапили у пастку, але їх вдалося врятувати. Людей витягували вертольотами, дороги були знищені.