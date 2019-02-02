Потік, що поховав сотні людей: шокуючі кадри прориву дамби у Бразилії

Копирайт изображения TV Bandeirantes Image caption The trail of destruction caused by the collapse spreads over an area equivalent to more than 100 football pitches

Шокуючі кадри прориву дамби на півдні Бразилії, трагедії, яка забрала сотні життів, випустив бразильський телеканал Bandeirantes.

Аварія на залізорудному кар'єрі сталася тиждень тому, 25 січня. В результаті 110 людей загинули, 238 вважаються зниклими безвісти.

На відео видно момент, як потік токсичних залишків виробництва змиває будівлі, як люди намагаються втекти від нього на машинах.

В результаті прориву дамби, яка мала стримувати відходи від видобутку руди, потік поховав під собою їдальню, де обідали сотні робітників, адміністративні будівлі заводу, залізничну станцію, житлові будинки, машини і дороги.

Кар'єр належить компанії Vale SA, п'ятьох співробітників якої арештували.

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За словами бразильських прокурорів, у компанії були посадовці, які мали контролювати вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. Триває розслідування того, що могло стати причиною катастрофи.

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Компанія Vale, яка є найбільшим світовим виробником залізної руди і нікелю, заявила, що співпрацює з владою у розслідуванні. Там стверджують, що прилад, який вимірює тиск у дамбі, не попередив про небезпеку.

Система сповіщення, яка була встановлена, щоб сповіщати місцевих про будь-яку загрозу, не спрацювала. Свідки розповідають, що чули сильний гул під час сходження потоку.

Десятки людей потрапили у пастку, але їх вдалося врятувати. Людей витягували вертольотами, дороги були знищені.