Бізнес від Європи до Китаю: що має і скільки заробив Порошенко

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Бізнес у Європі і Китаї, норкові шуби і соболевий кожушок, а ще картини і мільйони на банківських рахунках - що є в декларації Петра Порошенка.

Президент Петро Порошенко, який минулого тижня оголосив про намір йти на другий термін, оприлюднив декларацію про доходи за 2017 рік.

За 2017 рік президент мав такі доходи: 336 000 тис. зарплатні, 15,7 млн гривень - це проценти від компанії "МІБ", 172 тис. грн від продажу майна. Також Петро Порошенко отримав 18,5 млн грн дивідендів від компанії "Знкіф "Прайм ессетс кепітал".

Дохід у близько 500 тис. грн задекларувала Марина Порошенко, як кошти, зняті з банківського рахунку чоловіка.

На банківських рахунках голови держави і першої леді розміщено близько 25 млн доларів та 90 тис. грн, готівкою вони мають 60 тис. грн і 21 тис. доларів. Позичив президент комусь 1 млн грн і 3 млн доларів.

Квартири і база відпочинку

З нерухомості Петро Порошенко має будинок площею 1300 метрів, земельні ділянки площами від 33 тис. м2, до 1000 м2, дві квартири у Києві, одна у Вінниці.

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Квартира у столиці, земельна ділянка і дачний будинок на Київщині зареєстровані на його дружину.

Також президенту належить база відпочинку "Лебідь" на Одещині.

Світильники і машину хімчистки

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Серед цінного майна голова держави має колекцію з 65 картин ураїнських та російських майстрів 19-20 століття, 15 картин старих майстрів, чотири картини імпресіоністів та сюреалістів, колекцію скульптур 19-20-го сторіччя, вісім меблевих гарнітурів різних брендів, світильники, машину хімчистки Renzacci, два телевізори Bang & Olufsen, рояль Schimmel, п'ять годинників Hublot, Breguet, Patek Phillip, ювелірні прикраси брендів Carrera y Carrera та Cartier, Dior , килими, а ще дві норкові шуби, соболевий кожушок та шкіряне пальто.

У президента є mercedes Vito 2010 року, у його дружини - Jaguar 2008.

Фабрики і заводи

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Петро Порошенко є власником таких компаній: "Prime assets capital", "Київський завод експериментальних конструкцій", "Завод "Кузня на Рибальському" і будинок культури, який відноситься до заводу (восени 2018 року президент продав його групі "ТАС" Сергія Тігіпка), "Intercorn corn processing industry", страхова компанія "Країна", спортивний комплекс "Монітор", "Міжнародний Інвестиційний Банк", "Інвест Консалт" , "Пісківський завод скловиробів", "Інтерстарч Україна".

Також він має ряд телерадіокомпаній, "Севастопольський морський завод", компанія Feruvita, зареєстрована у Малазі, Centris Limited на Гібралтарі, Ri-System Limited на Кіпрі, Prime Asset Partners Limited на Віргінських островах, корпорація "Рошен", кондитерські компанії в Угорщині, Литві, Польщі , Грузії, Білорусі, Китаї і Росії (Ліпецька кондитерська фабрика "Рошен"), ряд агропромислових підприємств.

Майже всі витрати президента були в Україні - 800 тис. грн пішло на комунальні послуги, понад 3 млн Петро Порошенко витратив на освіту, 7 млн - на транспортні послуги. У Бельгії у президента були представницькі витрати делегації на суму 95 тис. грн.