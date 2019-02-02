Київ заявив про російські "Іскандер-М" неподалік кордону

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Росія розгорнула ракети "Іскандер-М" за 250 км від українського кордону. Про це повідомили у Міноборони України.

За даними української розвідки, йдеться про 12 пускових установок ракетних комплексів поблизу міста Краснодар.

У січні американський телеканал Fox News вже повідомляв про розміщення Росією ракет "Іскандер", які можуть нести ядерні боєголовки, неподалік українського кордону. Американські журналісти посилалися тоді на супутникові фото.

Інформація про ракети з'явилася на фоні новин про те, що Росія і США призупинили участь у договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

В 1987 році Москва і Вашингтон підписали Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Цей договір забороняв всі комплекси ядерних і неядерних ракет наземного базування із радіусами дії (1000-5500 км) і (500-1000 км). До 1991 року були знищені 2700 таких ракет.

Останнім часом Москва і Вашингтон обмінювалися взаємними звинуваченнями у порушені договору.

Вашингтон стверджує, що Росія таємно розробила нову крилату ракету - 9М729 для комплексу "Іскандер-М". Її дальність, як вважають у США, істотно перевищує 500 кілометрів, що порушує договір. За словами американців, у них є докази створення такої ракети і її випробувань.

Копирайт изображения Reuters Image caption Російська ракета 9M729 турбує Вашингтон і його європейських партнерів

В результаті першими з договору вийшли США. Це сталося 1 лютого. "Вони (Росія- Ред.) порушують його (договір- Ред.) протягом багатьох років. І ми не збираємося дозволяти їм порушувати ядерну угоду і робити зброю", - заявив президент США Дональд Трамп про причини виходу.

"Всі (європейські) союзники згодні з США, оскільки Росія порушувала договір протягом декількох років. Вона розміщує все більше і більше нових ракет, здатних нести ядерну боєголовку до Європи", - заявив в інтерв'ю ВВС генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Росія ці звинувачення відкидає. У відповідь вона звинувачує США в тому, що ті фактично випробовують свої ракети-порушники ДРСМД, коли запускають мішені при тестуванні систем ПРО, а 2 лютого Росія заявила про вихід з договору.

Копирайт изображения ALEXEY NIKOLSKY/KREMLIN Image caption Путін заявив про зеркальні заходи

"Наша відповідь буде дзеркальною. Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь в договорі, і ми припиняємо", - заявив Путін у суботу президент Росії Володимир.

Підписаний в 1987 році договір називають однією з найважливіших угод, яка забезпечувала "стратегічну стабільність" у світі, практично гарантувала те, що ядерна війна не почнеться. Тепер це під загрозою.

Разом з тим міністерство закордонних справ Китаю закликало США повернутися до договору і вирішувати труднощі з Росією в рамках діалогу. Американські офіційні особи, тим часом, кажуть, що близько 95% ракетного арсеналу Китаю порушували б вимоги ДРСМД, якби Китай його підписав.