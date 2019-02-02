З‘їзд "Народного Фронту". Яценюк у президенти не йде, але хоче в Раду

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Партія "Народний фронт" вирішила брати участь у виборах до Верховної Ради й не висувати свого кандидата на виборах президента 2019 року.

Про відповідне рішення оголосили на з'їзді партії у суботу в Києві.

"Сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори президента у 2019 році. Я реаліст", - сказав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

Низькі рейтинги Арсеній Яценюк пояснив "дискредитаційною кампанією" проти партії і її керівництва.

За його словами, в таких умовах було б безвідповідально "привнести розпорошеність" серед проукраїнськи налаштованих виборців.

При цьому він підкреслив, що "Народний фронт" братиме участь у парламентських виборах

"Ми сильна команда, ми зргуртована команда, ми фахова команда, ми проукраїнська команда, ми йдемо до перемоги на виборах у Верховну Раду України, ми йдемо до формування нового уряду", - сказав Арсеній Яценюк.

За його словами партії варто поборотись за парламент, який "приймає закони та формує уряд" та є "острівцем політичної стабільності".

Він додав, що до парламентських виборів, формування нової коаліції та нового складу уряду, чинний склад Кабінету міністрів продовжуватиме працювати.

"З БПП - так, у нас непрості стосунки. Але у боротьбі за владу, в якій я не хотів брати участь, ми виграли боротьбу за країну", - сказав пан Яценюк.

Image caption На з'їзд партії завітав і чинний прем'єр Володимир Гройсман

Наприкінці з'їзду Арсеній Яценюк, говорячи про звільнення українців, яких утримують у Росії, закликав "звільнити Україну від кума Путіна".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що партія все одно буде долучена до президентських виборів.

"Ми маємо забезпечити, щоб вони були чесними", - сказав міністр.

"Наша програма проста... Україна - це Європа, ЄС і НАТО, Росія - агресор, Путін - х..ло", - заявив пан Аваков, на що зала відповіла оплесками.

На з'їзд також прийшов прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який раніше публічно заявив про підтримку на виборах Петра Порошенка.

Партія "Народний фронт" - член коаліції та має у Верховній Раді другу за розміром фракцію з 80 депутатів.

У Кабінеті міністрів представники партії обіймають посади: віце-прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, міністра юстиції, міністра інфраструктури, міністра освіти і науки, міністра екології і природних ресурсів, міністра молоді і спорту.

Крім того, спікер Верховної Ради пройшов до парламенту у складі "Народного фронту".

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