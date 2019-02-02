Чи скоро прийде весна. Що сказав бабак Тимко

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Бабак-віщун Тимко III зробив прогноз щодо приходу весни в Україну, а також переможця фіналу відомого серіалу "Гра престолів". Все це відбулося в ході щорічного Дня бабака, який відзначають 2 лютого.

Погода у селі на Харківщині, де у норі живе бабак увесь ранок була прохолодною. Коли тваринку розбудили й вилізла з нори, то бабак, побачивши свою тінь, швидко повернувся у нору.

Згідно з правилами "прогнозування", це означає, що на швидкий прихід весни розраховувати не варто.

"У березні очікуються приморозки, а весняне тепло прийде тільки у квітні. Але якщо би бабак не побачив своєї тіні та не повернувся в нору, варто було очікувати ранньої весни", - заявив начальник біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, професор Віктор Токарський, цитує "Укрінформ".

Також тварина зробила передбачення, щодо того, хто переможе у політичній боротьбі фінального сезону серіалу "Гра престолів".

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Цього року Тимко не лише передбачив погоду, але й передрік чим завершиться "Гра престолів"

Як передає Укрінформ, тварина тричі обрала Короля півночі Джона Сноу.

Бабак проживає на біологічній станції Харківського університету імені Каразіна у селі Гайдари Харківської області.

Це вже третя тварина, яка виконує функцію "погодного віщуна". Цьогоріч погоду вперше передбачав Тимко III, який замінив свого батька Тимка II.

Крім прогнозів погоди, Тимко II у 2017 році також передбачив надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.

Загалом День бабака в Україні відзначають з 2004 року.

Найбільшої популярності цей день отримав у США, де ще у ХІХ столітті у Пенсильванії жив бабак-віщун на ім'я Великий Філ. Вважається, що ця традиція прийшла у США разом з німецькими емігрантами.

Суть традиції полягає у спостереженні за поведінкою бабака.

Якщо він бачить свою тінь і потім йде назад у нору - отже, буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, і бабак не бачить тіні, й не йде у нору - отже, весна буде ранньою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американський "колега" Тимка, бабак Філ передбачив ранню весну у США

Традиція продовжується і понині, а кожного нового бабака, який обіймає посаду віщуна також називають Філом.

Цього року Філ не побачив власної тіні й таким чином передбачив ранню весну у США.

Бабаки - невеликі гризуни. які живуть у норах і перебувають у сплячці впродовж зими. Більшість бабаків дуже соціальні.

У залежності від виду, довжина тварини становить від 30 до 60 сантиметрів, а вага становить від 3 до 7 кілограмів.

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