Копирайт изображения Getty Images Image caption Кім Кардаш'ян рекламує дієтичні засоби в соціальних мережах

Соціальні мережі мають заборонити рекламу знаменитостями засобів для схуднення, які можуть зашкодити людям, вважає головний лікар Англії.

Як розповідає Лорель Івс з BBC News, деякі знаменитості з великою кількістю підписників рекламують такі продукти, як таблетки для схуднення та детокс-чай в соціальних мережах.

Медичний директор Національної служби охорони здоров'я Англії, професор Стівен Повіс, стверджує, що ці продукти мають шкідливий вплив на фізичне і психічне здоров'я молодих людей.

Він також закликає впливових знаменитостей поводити себе "відповідально".

Професор Повіс сказав: "Якщо дія товару занадто хороша, аби бути правдою, то, скоріш за все, це і є неправда".

"Ризики швидкої втрати ваги перевищують плюси, і реклама цих продуктів без попередження про ризик для здоров'я є шкідливою".

"Впливові знаменитості підводять тих самих людей, які вважають їх прикладом, продаючи продукти, які в кращому випадку неефективні, а в гіршому - шкідливі".

За його словами, соцмережі мають звести нанівець намагання певних людей та компаній, використати їхні платформи, для того, аби привернути увагу молодих людей до своїх ризикованих товарів.

Реклама в соцмережах

Деякі впливові знаменитості пропагували засоби для зниження ваги у вигляді проплаченої реклами у соцмережах.

Цей тип реклами стрімко зростає, оскільки бренди усвідомлюють, наскільки впливовими є пости певних людей серед молоді.

Департамент з питань конкуренції та ринків Британії нещодавно оголосив про необхідність знаменитостям чітко позначати проплачені пости.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лікарів хвилює реклама неперевірених, а тому небезпечних засобів для схуднення

Але існує мало правил щодо того, що саме вони можна рекламувати у соцмережах.

Директор з питань психічного здоров'я у Національній службі охорони здоров'я Англії Клер Мердок розповіла BBC Breakfast, що ідея не полягає у тому, аби "придушувати бізнес або говорити, як виглядає хороший бізнес".

Однак вона висловила стурбованість впливом цих знаменитостей на молодих людей під час "вразливого" етапу їхнього життя.

"І самі знаменитості, і самі власники соціальних мереж повинні бути більш відповідальними", - додала вона.

"Токсичний вплив"

Кім Кардаш'ян, яка має 126 мільйонів підписників у Instagram, критикували за те, що в минулому році вона рекламувала льодяники, які пригнічують апетит. Пізніше вона видалила свій пост.

У січні вона опублікувала рекламу, в якій промотує шейки для заміни їжі.

Кеті Прайс (1,9 мільйона послідовників) рекламувала засіб для пригнічення апетиту на своїй сторінці в Instagram, як і Віккі Паттерсон (4,2 мільйона послідовників).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Актриса Джаміля Джаміль веде кампанію за позитивне ставлення до тіла

Актриса Джаміля Джаміль, яка проводить кампанію за позитивне ставлення до тіла, звинуватила Кардаш'ян в "жахливому і токсичному впливі на дівчат", а замінник їжі назвала "проносним чаєм".

В Україні доволі розповсюдженою є так звана вірусна реклама, у якій відомі люди начебто рекламують різні товари, серед яких і засоби для схуднення. При цьому реальні зірки про це не знають.

Раніше про подібні випадки заявляв лікар Євген Комаровський, боксер В'ячеслав Узелков, телеведучий Юрій Горбунов та лікарка і народний депутат Ольга Богомолець.

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