Facebook та Instagram-дієти: у Британії зіркам хочуть заборонити рекламувати засоби для схуднення
Соціальні мережі мають заборонити рекламу знаменитостями засобів для схуднення, які можуть зашкодити людям, вважає головний лікар Англії.
Як розповідає Лорель Івс з BBC News, деякі знаменитості з великою кількістю підписників рекламують такі продукти, як таблетки для схуднення та детокс-чай в соціальних мережах.
Медичний директор Національної служби охорони здоров'я Англії, професор Стівен Повіс, стверджує, що ці продукти мають шкідливий вплив на фізичне і психічне здоров'я молодих людей.
Він також закликає впливових знаменитостей поводити себе "відповідально".
- Кім Кардаш'ян лають через рекламу льодяників для схуднення
- Невже слово "дієта" тепер непристойне?
- Медицина близька до перших безпечних ліків від ожиріння
Професор Повіс сказав: "Якщо дія товару занадто хороша, аби бути правдою, то, скоріш за все, це і є неправда".
"Ризики швидкої втрати ваги перевищують плюси, і реклама цих продуктів без попередження про ризик для здоров'я є шкідливою".
"Впливові знаменитості підводять тих самих людей, які вважають їх прикладом, продаючи продукти, які в кращому випадку неефективні, а в гіршому - шкідливі".
За його словами, соцмережі мають звести нанівець намагання певних людей та компаній, використати їхні платформи, для того, аби привернути увагу молодих людей до своїх ризикованих товарів.
Реклама в соцмережах
Деякі впливові знаменитості пропагували засоби для зниження ваги у вигляді проплаченої реклами у соцмережах.
Цей тип реклами стрімко зростає, оскільки бренди усвідомлюють, наскільки впливовими є пости певних людей серед молоді.
Департамент з питань конкуренції та ринків Британії нещодавно оголосив про необхідність знаменитостям чітко позначати проплачені пости.
Але існує мало правил щодо того, що саме вони можна рекламувати у соцмережах.
Директор з питань психічного здоров'я у Національній службі охорони здоров'я Англії Клер Мердок розповіла BBC Breakfast, що ідея не полягає у тому, аби "придушувати бізнес або говорити, як виглядає хороший бізнес".
Однак вона висловила стурбованість впливом цих знаменитостей на молодих людей під час "вразливого" етапу їхнього життя.
"І самі знаменитості, і самі власники соціальних мереж повинні бути більш відповідальними", - додала вона.
"Токсичний вплив"
Кім Кардаш'ян, яка має 126 мільйонів підписників у Instagram, критикували за те, що в минулому році вона рекламувала льодяники, які пригнічують апетит. Пізніше вона видалила свій пост.
У січні вона опублікувала рекламу, в якій промотує шейки для заміни їжі.
Кеті Прайс (1,9 мільйона послідовників) рекламувала засіб для пригнічення апетиту на своїй сторінці в Instagram, як і Віккі Паттерсон (4,2 мільйона послідовників).
Актриса Джаміля Джаміль, яка проводить кампанію за позитивне ставлення до тіла, звинуватила Кардаш'ян в "жахливому і токсичному впливі на дівчат", а замінник їжі назвала "проносним чаєм".
В Україні доволі розповсюдженою є так звана вірусна реклама, у якій відомі люди начебто рекламують різні товари, серед яких і засоби для схуднення. При цьому реальні зірки про це не знають.
Раніше про подібні випадки заявляв лікар Євген Комаровський, боксер В'ячеслав Узелков, телеведучий Юрій Горбунов та лікарка і народний депутат Ольга Богомолець.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.