Репер Децл помер під час концертного туру

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Помер один з найвідоміших російських реперів Кирило Толмацький (Децл). Про це повідомив вранці в неділю, 3 лютого, його батько і продюсер Олександр Толмацький.

"Кирила більше немає", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів концертний директор Децла Павло Беленец агентству Інтерфакс, після концерту в Іжевську у репера сталася зупинка серця.

Кирилу Толмацькому було 35 років.

Децл став зіркою ще у підлітковому віці - у 2000 році, коли йому було 17 років, він випустив альбом "Хто ти?", який розійшовся тиражом у понад мільйон екземплярів.

До нього виконавці репу російською не користувалися великою популярністю.

Він також виступав у складі групи Bad B Альянс.

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