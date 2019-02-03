Чорний кіт вибіг на футбольне поле під час гри і став зіркою матчу

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Чорний кіт вибіг на поле під час матчу англійської Прем'єр-ліги між командами "Евертон" та "Вулвергемптон Вондерерз".

Через тварину, яка з'явилася на полі стадіону Гудісон-парк у Ліверпулі, гру призупинили на кілька хвилин.

Футбольний коментатор BBC Джон Ейкрез дві хвилини коментував поведінку кота під час матчу.

"Він схожий на цілком дорослого кота. Він опускає плече, відхиляється в один бік, біжить в інший", - описував несподіваного гостя коментатор.

"Стюард намагається спіймати кота, але кіт здогадується про це і змінює темп…" - продовжив ведучий.

Зрештою гру відновили. Суддя Лі Мейсон призначив сім хвилин додаткового часу в кінці гри.

Копирайт изображения Reuters Image caption Через кота гру на кілька хвилин призупинили

Чорний кіт приніс невдачу команді "Евертон", що програла суперникам на домашній арені з рахунком 1:3.

Та попри перемогу тренер "Вовків" Нуну Ешпіріту Санту залишився невдоволеним втручанням чотирилапого гостя.

У Британії чорних котів інколи сприймають як вісників удачі, хоча деінде в Європі традиційно вважають навпаки.

"У Португалії, звідки я родом, чорний кіт - це до невдачі, тож я більше ніколи не хочу бачити котів знову", - пояснив тренер.

Втім, чорний кіт, що вибіг на поле, отримав схвалення у соцмережах.

У Twitter футбольні фани жартівливо оцінили "чотирилапого футболіста" у 6,5 млн фунтів стерлінгів.

Копирайт изображения Twitter/OfficialFPL

Рівно сім років тому, 7 лютого 2012 року, на стадіоні Енфільд, теж у Ліверпулі, у гру втрутився інший кіт.

Такі втручання не завжди весело закінчуються для команд.

Минулого року УЄФА оштрафувало турецький клуб "Бешікташ" на 34 тис. євро після того, як кіт вибіг на поле під час їхнього матчу проти "Баварії Мюнхен" в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

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