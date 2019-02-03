В США арештували понад сотню студентів фейкового університету

Image caption У фейкового університету був фейковий сайт та сторінка в Facebook

Індія висловила США протест після того, як 129 індійських студентів арештували за вступ до фейкового американського університету.

Фейковий Університет Фармінгтона, місцеперебуванням якого в рекламних оголошеннях вказували штат Мічіган, був насправді "створений" агентами під прикриттям з Міністерства внутрішньої безпеки США.

Метою спецоперації, що почалася у 2015 році була спробувати зловити іноземних громадян, які спочатку приїздили до США за студентськими візами та хотіли залишитися в країні, повідомляють американські ЗМІ.

Американські прокурори зазначають, що ті студенти, які вступили в університет, знали, що братимуть участь в незаконній схемі. Індійські чиновники наполягають, що цих людей могли просто надурити.

Міністерство закордонних справ Індії у суботу висловило занепокоєння арештом і висунуло вимогу допустити консулів до затриманих.

Як заманювали студентів

Для Університету Фармінгтона створили сайт, на якому можна побачити фотографії студентів у класах та бібліотеках, або у парку біля студмістечка.

На сайті рекламувалося навчання з платою у розмір 8,5 тисяч доларів на рік для студентів і 11 тисяч доларів на рік для аспірантів. У фейкового університету також була підроблена сторінка Facebook з календарем подій.

Image caption На сайті фейкового університету були фотографії студентів у класах та бібліотеках

Документи суду, оприлюднені минулого тижня, показали, що співробітники Університету Фармінгтона були агентами під прикриттям з агентства імміграції та митного контролю (ICE).

"Кампусом" фейкового університету був офіс в передмісті Детройта.

В чому звинувачують затриманих?

У обвинувальному акті, поданому до окружного суду в штаті Мічиган, наголошується, що студенти знали, що схема отримання освіти є незаконною.

Прокурори стверджують, що фейковий університет використовувався у шахрайській схемі "сплата за перебування", дозволяючи людям, які легально в'їхали в країну, продовжувати своє перебування і працювати, передаючи їй.

Цієї середи було заарештовано 130 студентів, зокрема, 129 з Індії. Їх звинувачують у порушенні міграційного законодавства.

Якщо затриманих визнають винними, їх, скоріше за все депортують.

Вісьмох осіб, які нібито діяли як рекрутери, звинуватили в змові з метою вчинення шахрайства з візами та в "укритті іноземців для отримання прибутку".

Що говорять дипломати та адвокати?

Індійське МЗС наполягає, що студентів обдурили під час вступу до фейкового університету, вимагає оприлюднити всю інформацію про справу, звільнити затриманих і «не вдаватися до депортації проти їхньої волі".

Деякі адвокати, що захищають права іммігрантів, також наполягають, що схема вступу була розроблена таким чином, що в пастку потрапили невинні люди.

Раві Маннам, імміграційний адвокат з Атланти, звернув увагу Detroit Free Press, що у схему студентів залучали, «обіцяючи їм кредити за попередні магістерські програми".

У посольстві Індії у Вашингтоні була створена гаряча телефонна лінія для занепокоєних родичів затриманих, повідомляє Times of India.

Посольство США в Делі підтвердило, що отримало ноту протесту, але не зробило жодних подальших заяв.

Не перший раз

У 2016 році, за адміністрації Обами, агенти під прикриттям створили подібний фейковий Університет Північного Нью-Джерсі. Тоді затримали 21 студента з Індії та Китаю.

Копирайт изображения Reuters Image caption Раніше подіюну операцію провели з університетом Північного Нью-Джерсі

За адміністрації Трампа проведено арешти сотень іноземців, час дії віз яких сплив. Часто такі арешти проходять на робочому місці.

У двох масових операціях минулого року затримано 146 людей на м'ясному виробництві в штаті Огайо, і ще 150 - на виробництві автопричепів у Техасі.

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