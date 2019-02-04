Копирайт изображения AFP Image caption Еміліано Сала був найдорожчим футболістом в історії "Кардіфф Сіті"

На дні протоки Ла-Манш знайшли уламки легкомоторного літака, який зник в січні. На його борту перебував аргентинський футболіст "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала.

Уламки виявило пошукове судно в районі острова Гернсі. На місце попрямували фахівці британського Відділу з розслідування повітряних аварій (AAIB), які повинні підняти уламки на поверхню.

Після того, як поліція острова припинила пошуки зниклого літака і заявила, що шанси знайти живих вкрай низькі, до пошукової операції залучили приватні судна.

Операцію координував представник родини футболіста, океанограф Девід Мірнс. Загалом на пошуки вдалося зібрати 324 тисячі фунтів стерлінгів (близько 420 тисяч доларів) приватних пожертвувань.

Човен, що належить Мірнсу, а також пошуковий корабель Geo Ocean III за підтримки AAIB, обстежили район площею 4 квадратних морських милі, що розташований на відстані у 44 км на північ від Гернсі.

Цей район визначили після того, як у понеділок французька влада виявила дві подушки, які ймовірно були на борту зниклого літака. Їх знайшли на пляжі Сюртенвілль на Котантенському півострові на північному заході Франції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак "Пайпер Малібу" зник з радарів в ніч на 22 січня

Легкомоторний літак "Пайпер Малібу", на борту якого перебував Сала, зник з радарів під час польоту над Ла-Маншем 22 січня.

Це сталося неподалік від Каскетского маяка, який розташований на одному з Нормандських островів. Місцевість має сумну славу серед моряків через численні корабельні аварії.

Еміліано Сала провів майже всю кар'єру у французьких клубах і був одним з найрезультативніших нападників в чемпіонаті. Протягом останніх трьох років він виступав за "Нант".

Незадовго до польоту Сала підписав контракт з валлійським "Кардіффом" і прямував до нього з Франції. Для валлійського клубу цей трансфер став найбільшим в історії - вартість операції оцінювали у 15 млн фунтів стерлінгів.

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