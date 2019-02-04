Найпопулярніше яйце Instagram розкрило свою таємницю: в чому вона?

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Понад 52 мільйони людей вподобали знімок яйця в Instagram, зробивши це фото найпопулярнішим в історії соцмережі.

Тривалий час ані про власників акаунту, ані про мету цього фото, не було відомо нічого.

Але в ніч на 4 лютого відео з яйцем з'явилося на стрімінговій платформі Hulu. У ролику знамените яйце вкрилося тріщинами, після чого розпалося на шматки.

Водночас у кадрі з'явилося послання, спрямоване до людей з психологічними проблемами.

"Нещодавно я почало тріскатися, - "розповіло" яйце користувачам, які дивилися відео онлайн. - Тиск соціальних мереж дістався і до мене".

Одразу після цього яйце "зібралося до купи", а на екрані з'явився заклик звертатися по допомогу в разі потреби до найбільшої американської асоціації Mental Health America, що допомагає подолати емоційні проблеми та проводить дослідження психологічного здоров'я.

"Якщо ви також страждаєте, поговоріть про це з кимось, - йшлося у повідомленні, - Ми знаємо, що робити".

Соцмережі бурхливо відреагували на "розкриття".

Користувачі писали, що люблять яйце, а сама ідея привернути увагу до психологічних проблем таким чином "заслуговує на оплески".

Інші - навпаки висловлювали розчарування з приводу того, що знамените яйце виявилося "всього лише рекламою медичного центру".

Водночас, згідно з розслідуваннями видань BuzzFeed News та Mashable, творцем сторінки виявився співробітник лондонського рекламного агентства The&Partnership Кріс Годфрі.

Звідки яйце?

Фотографію яйця 4 січня розмістив акаунт під назвою @world_record_egg ("Яйце світового рекорду").

Копирайт изображения @WORLD_RECORD_EGG / INSTAGRAM Image caption Яйце, яке збурило Instagram

Під знімком йшлося: "Давайте встановимо новий світовий рекорд і отримаємо найпопулярніший пост на Instagram. Поб'ємо чинного рекордсмена Кайлі Дженнер (18 мільйонів)!"

З того часу цю фотографію вподобали понад 52 мільйони разів, що зробило її найбільш популярною в історії соцмережі.

Згодом користувач @world_record_egg почав викладати нові фото яйця з тріщиною, яка росла від знімка до знімка.

Врешті 2 лютого яйце анонсувало, що готове розкрити свою таємницю, та закликало користувачів стежити за стрімінговою платформою hulu.

Який рекорд побило яйце?

13 січня, за півтора тижня після того, як фото яйця розмістили в інтернеті, воно досягло мети, набравши понад 18 мільйонів вподобань.

Копирайт изображения @KYLIEJENNER / INSTAGRAM Image caption Попередній рекорд належав фотографії Кайлі Дженнер, що набрала понад 18 млн лайків

Попередній рекорд належав телезірці Кайлі Дженнер, коли вона оголосила про народження своєї доньки Стормі.

Фотографію, на якій немовля тримає її за палець, з лютого 2018 року вподобали понад 18 мільйонів разів.

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