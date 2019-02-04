Рейтинг кандидатів: Зеленський лідирує, Порошенко - третій

Лідером передвиборчих перегонів в Україні є артист Володимир Зеленський, якого готові підтримати 21,9% тих, хто визначився з вибором та готовий взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", "Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанії "Інфо Сапієнс" та Соціологічної групи "Рейтинг".

За лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові проголосувати 19,2%, а за чинного президента Петра Порошенка - 14,8% тих, хто визначився і братиме участь у голосуванні.

Інші кандидати розташувалися у такому порядку: представник "Опозиційної платформи - за життя" Юрій Бойко - 10,4%, лідер "Громадянської платформи" Анатолій Гриценко - 8,4%, лідер радикалів Олег Ляшко - 6,5%, лідер партії "Наші" Євген Мураєв - 3,4%, мер Львова Андрій Садовий - 2,4%, депутат Олександр Шевченко - 2,2%, представник "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул - 1,8%.

Опитування провели 19-30 січня серед 10 тисяч респондентів з усіх регіонів, окрім анексованого Криму та непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка складає 1%.

Кого обирає молодь, літні люди, чоловіки та жінки?

Згідно з результатами опитування усіх виборців, Володимир Зеленський є лідером одразу у трьох вікових категоріях. Серед молоді віком 18-29 років за нього готові проголосувати 31%, тоді як за Юлію Тимошенко - 9%, а за Петра Порошенка - 7%.

Серед виборців віком 30-39 років пана Зеленського підтримують 22%, тоді як за друге місце борються Юлія Тимошенко та Петро Порошенко - у кожного з них по 10%.

У віковій категорії 40-49 років Володимир Зеленський має підтримку 14% виборців, в Юлії Тимошенко - 13% підтримки, Петра Порошенка - 11%.

Серед українців віком 50-59 років лідирує Юлія Тимошенко з 15% голосів, на другому місці - Петро Порошенко з 11%, Володимир Зеленський - з 9%.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський - найбільш популярний кандидат серед українців віком 18-49 років та серед українських чоловіків

Серед літніх людей віком від 60 років Юлія Тимошенко має 17% голосів, президент Порошенко та лідер "Опозиційної платформи - за життя" Юрій Бойко - по 11%, а лідер "Громадянської платформи Анатолій Гриценко" - 8%. Натомість за Володимира Зеленського серед літніх людей готові проголосувати лише 5%.

Серед чоловіків найбільш популярним кандидатом є Володимир Зеленський з 16% симпатиків, а за друге місце борються Петро Порошенко та Юлія Тимошенко - у них по 11%.

Натомість в жінок лідеркою симпатій є Юлія Тимошенко - 15%, Володимир Зеленський має 14% популярності, а Петро Порошенко - 9%.

Опитування щодо парламентських виборів

В опитуванні Центру "Соціальний моніторинг", "Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанії "Інфо Сапієнс" та Соціологічної групи "Рейтинг" респондентів також запитували про симпатії на парламентських виборах восени цього року.

Серед тих, хто має намір голосувати і визначився, за "Батьківщину" готові проголосувати 21,2%, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" - 19%, "БПП Солідарність" - 13%, "Опозиційну платформа-за життя" - 10,5%, "Громадянську платформу" - 8,6%, за "Радикальну партію" - 6,5%.

Близькі до подолання прохідного бар'єра партії "Самопоміч" - 3,8%, "Наші" Євгена Мураєва - 3,3%, Опозиційний блок - 2,6%, Свобода - 2,5% та УКРОП- 2,4%.

Якими були результати опитування соціологічної "трійки"

Минулого тижня було опубліковані опитування перевдиборчих настроїв українців від КМІС, СОЦІС та Центру Разумкова, та опитування соціологічної групи "Рейтинг", в якому Володимир Зеленський посідає перше місце, а Юлія Тимошенко займає другу сходинку і на 3,1% обходить Петра Порошенка.

Згідно з даними опитування КМІС, СОЦІС та Центру Разумкова, проведеного з 16 по 29 січня, з усіх виборців за Володимира Зеленського готові були проголосувати 15,9%, за Петра Порошенка - 10,5%, за Юлію Тимошенко - 10,3%.

Представник "Опозиційної платформи - за життя" Юрій Бойко може розраховувати на 6,1%, лідер "Громадянської платформи" Анатолій Гриценко - 5,2%, лідер радикалів Олег Ляшко -4,6%, лідер Укропу Олександр Шевченко - 2,4%, мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий - 2, 2%, лідер партії "Наші" Євген Мураєв - 1,7%, представник "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул - 1,6%.

Ще не визначилися, за кого голосувати, - 23,4% виборців. 7,3% заявили, що не підуть на вибори.

Серед тих виборців, хто має намір голосувати та визначився, перша трійка кандидатів виглядає так: Володимир Зеленський - 23%, Петро Порошенко - 16,4%, Юлія Тимошенко - 15,7%.

За ними кандидати розташувалися в такому порядку: Юрій Бойко - 9,3%, Анатолій Гриценко - 8,1%, Олег Ляшко - 6,7%, Олександр Шевченко - 3,5%, Андрій Садовий - 3,4%, Євген Мураєв - 2,7%, Олександр Вілкул - 2,4%.

Водночас на запитання, хто переможе на виборах, респонденти відповідають так: Петро Порошенко - 20,5%, Юлія Тимошенко - 19,9%, Володимир Зеленський - 10,8%.

Опитування провели серед 11 тисяч респондентів з усіх регіонів, окрім анексованого Криму та непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка складає 0,9%.

Опитування "Рейтингу"

Раніше було опубліковане свіже дослідження соціологічної групи "Рейтинг", яке також показало, що Володимир Зеленський має найбільшу підтримку серед кандидатів у президенти.

Опитування провели з 16 по 24 січня в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. Вибірка - 6 000 респондентів. Похибка не перевищує 1,3%, кажуть автори дослідження.

На першій сходинці у президентському рейтингу - Володимир Зеленський. У першому турі за нього готові проголосувати 19% виборців. Друге і третє місце - за Юлією Тимошенко (18,2% голосів) і Петром Порошенком (15,1%).

За ними йдуть Юрій Бойко (10%), Анатолій Гриценко (8,5%) і Олег Ляшко (7,0%).

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