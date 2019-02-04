Серед уламків літака, на якому перебував Еміліано Сала, виявили тіло

Копирайт изображения AAIB Image caption AAIB оприлюднило цю фотографію уламків літака

Під час підводних пошуків серед уламків літака, що перевозив футболіста Еміліано Сала та пілота Девіда Ібботсона, побачили одне тіло.

Літак Пайпер Малібу виявили під час недільних пошуків на морському дні біля Гернсі, майже через два тижні після його зникнення.

Відділ розслідування авіаційних аварій (AAIB) підтвердив інформацію в понеділок вранці.

Там додали, що зараз розмірковують над наступними кроками.

"Значну кількість уламків" літака, що зник без вісті 21 січня, знайшли в неділю вранці після того, як стартував пошук, який організували на приватні кошти, із залученням приватного пошукового корабля.

Літак, за штурвалом якого перебував 59-річний пілот Девід Ібботсон мав доправити 28-річного аргентинського нападника Еміліано Сала з Нанта, на північному заході Франції, в Кардіфф після того, як футболіст ухвалив 15-мільйонну угоду про перехід до клубу "Кардіфф Сіті".

У заяві AAIB йдеться про те, що: "Вночі пристрій на дистанційному керуванні (ROV) провів черговий огляд території, проте знайти додаткові уламки літака не вдалося".

"Трагічно, але на відео, знятому за допомогою ROV, серед уламків ясно видно одну особу. Тепер в AAIB розмірковують над тим, яких засобів вжити далі, та консультуються з родинами пілота та пасажира, а також з поліцією".

Копирайт изображения Getty Images/David Ibbotson Image caption Еміліано Сала (ліворуч) перебував на борту літака, яким керував пілот Девід Ібботсон

В AAIB також додали, що мають намір опублікувати проміжний звіт протягом місяця з моменту, коли сталася катастрофа.

Рішення про те, чи будуть підіймати уламки, ще не ухвалили.

Океанограф та морський вчений Девід Мернс підтвердив, що уламки знайшли у неділю, на приблизній глибині в 63 метри, після "кількох годин" обшуку морського дна.

Агент Сала звернувся до людей через інтернет та зібрав 371 тисячу євро на приватну пошукову операцію, в якій пан Мернс погодився допомогти.

Разом з AAIB, корабель Девіда Мернса та ще одне пошукове судно Geo Ocean III почали прочісувати шматок дна Ла-Маншу розміром в чотири квадратні милі, що розташований за 24 морські милі на північ від Гернсі.

Протягом ночі корабель AAIB залишався на місці, а на дно відправили керований занурювальний пристрій, який і зняв кадри уламків.

Під час виступу в програмі Radio 4's Today в понеділок, пан Мернс розповів: "Ми знайшли уламки літака на морському дні на глибині близько 63 м протягом перших кількох годин [пошуку]".

Копирайт изображения Rich Watson / Geoxyz Image caption Geo Ocean III відправив вниз занурювальний пристрій, щоб дослідити уламки

Він пояснив, що спершу літак ідентифікували за допомогою гідролокатора, а потім відправили під воду апарат з камерами, який зміг підтвердити знахідку.

"Ми побачили реєстраційний номер, але найбільшим сюрпризом стало те, що літак залишився майже цілим, бо ми очікували побачити просто ціле поле уламків"

Мернс сказав, що запропонував свої послуги родині Сала після того, як побачив емоційне прохання від Роміни, сестри футболіста.

Він сказав: "Ми хотіли піти туди і знайти літак. Ми раді, що це сталося".

"Це триватиме. Люди називають це завершенням, але це тільки перший крок. Це довгий, довгий шлях. Але принаймні, це шлях для того, щоб люди отримали відповіді".

"Тобто, якщо б літак ніколи не виявили, вони б не мали відповідей на свої питання, і не думаю, що родина могла б коли-небудь заспокоїтися".

Офіційну операцію пошуку скасували 24 січня після того, як капітан порту Гернсі сказав, що шанси на виживання "надзвичайно малі".

У понеділок французька влада виявила дві подушки, які ймовірно були на борту зниклого літака. Їх знайшли на пляжі Сюртенвілль на Котантенському півострові на північному заході Франції.

Футболісти "Кардіфф Сіті" та вболівальники вшанували пам'ять Сала під час першого з моменту його зникнення домашнього матчу минулої суботи.

Менеджер клубу Нейл Варнок розповів, що відчував, що Сала був "разом з командою", якій вдалося перемогти Борнмут з рахунком 2: 0 у Прем'єр-лізі.

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