Колір світового океану зміниться до 2100 року. Як саме і чому?

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Глобальне потепління призведе до поступової зміни кольору світового океану. Про це йдеться у новому дослідженні, оприлюдненому в журналі Nature Communications.

Зростання температури вплине на фітопланктон і морські мікроорганізми, взаємодія яких із сонячним світлом забарвлює воду в той чи інший колір.

Поступово таких мікроорганізмів ставатиме все менше, й вже до 2100 року близько 50% світового океану суттєво змінить свій колір.

Фітопланктон відіграє надзвичайно важливу роль у житті океану.

Він не лише асимілює сонячну радіацію в процесі фотосинтезу, а й виступає нижчою ланкою в харчовому ланцюзі.

Фітопланктон також впливає на те, якою ми бачимо воду. Чим його більше - тим менш синьою вона нам здається. В окремих випадках вона навіть може забарвлюватися в зеленуватий колір.

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Більша частина океану, яка змінюватиме свій відтінок впродовж наступних десятиліть, ставатиме синішою.

Проте в окремих ділянках, поблизу полюсів і екватора, вона може забарвлюватися в зеленуватий колір. Це пов'язано з тим, що деякі види фітопланктону все ж добре відреагують на зростання температури.

Скорочення кількості фітопланктону через глобальне потепління було спрогнозовано у попередніх дослідженнях. Мета нової роботи, за словами вчених, - спробувати змоделювати, як це вплине на колір океану.

"Ми виявили, що колір зміниться - ймовірно, не настільки, щоб ви змогли помітити це власними очима, проте супутникові сенсори це зафіксують", - каже доктор Стефані Дуткевіч з Массачусетського технологічного університету, одна з авторок дослідження.

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"Цих змін буде достатньо для того, аби зачепити усю іншу частину харчового ланцюга, яка залежить від фітопланктону. Зміна кольору буде одним із сигналів тривоги, який повідомить нам про те, як сильно ми змінили екологію світового океану", - додає вона.

Ці зміни, кажуть автори дослідження, відбуваються вже зараз - попри те, що раніше їх появи очікували лише у другій половині століття.

У своїх розрахунках вчені припускали, що до 2100 року глобальна середня температура на Землі підвищиться на три градуси за Цельсієм - це, за їхніми словами, наразі найбільш вірогідний сценарій.

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