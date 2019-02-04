IKEA здаватиме меблі в оренду: як це працюватиме

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Мережа магазинів IKEA почала пропонувати своїм клієнтам незвичну послугу: тепер покупці матимуть змогу не сплачувати повну вартість меблів, а просто орендувати їх на якийсь час.

Пілотний проект вже запустили у Швейцарії: саме покупці з цієї країни зможуть першими скористатися нововведеннями.

"Ми з нашими партнерами будемо співпрацювати таким чином, що ви зможете орендувати меблі. Коли термін оренди сплине, ви віддаєте їх назад, і можете орендувати щось іще", - розповів виданню Financial Times голова керуючої компанії Inter IKEA Турбйорн Льоф.

"Замість того, щоб викидати меблі, ми трохи їх відремонтуємо і зможемо продати, тим самим продовжуючи термін життя продукту", - додає він.

Проект із запуску послуги оренди меблів - це частина масштабного плану IKEA, мета якого - збереження навколишнього середовища і зниження кількості відходів виробництва.

Аналітик роздрібної торгівлі Кейт Хардкасл у розмові з BBC зауважила, що ці заходи знаменують собою новий етап розвитку компанії, яка багато років займається продажем доступних меблів і наразі шукає нові підходи до ведення бізнесу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нова стратегія IKEA передбачає відриття невеликих магазинів в центральних частинах великих міст. Один з них з'явиться і в Києві

Представник IKEA розповів, що компанія прагне, аби її клієнти "грали активну роль у розвитку економіки замкненого циклу". Завдання - дати їм змогу "купувати продукцію, користуватися нею і передавати її далі".

"На деяких ринках, зокрема і швейцарському, ми тестуємо можливі рішення і реалізуємо пілотний проект з оренди меблів. Проте ще зарано говорити, як саме це виглядатиме", - пояснює представник IKEA.

IKEA в Україні

У вересні минулого року стало відомо, що шведська торговельна мережа IKEA вийде на український ринок.

Тоді ж повідомлялося, що перший магазин орієнтовно відкриється вже влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall у Києві: асортимент включатиме зокрема меблі та аксесуари.

За словами представників IKEA, це буде не традиційний для компанії гіпермаркет, а відносно невеликий магазин. Такий формат - частина нової стратегії IKEA, мета якої - задовольнити вимоги сучасних споживачів, які хочуть робити покупки ближче до своїх домівок.

Українським покупцям запропонують "широкий асортимент товарів привабливого дизайну, а також перелік послуг та рішень для дому, які надихають", казали в компанії.

Також там розповідали, що Київ - не єдине українське місто, куди зайде IKEA. Мережа також розглядає можливість відкриття магазинів і в інших регіонах.

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