Чому жінки живуть довше? Вся справа в генах, але є ще дві причини

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Майже в усіх країнах світу жінки живуть довше за чоловіків.

Середня тривалість життя у світі в 2016 році, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, складала 72 роки. При цьому середня тривалість життя жінок - 74 роки і два місяці, чоловіків - 69 років і 8 місяців.

У 2010 році в США проживали 53364 людини віком понад 100 років. З них тільки 9162 - чоловіки. Усі інші - жінки.

Чому тривалість життя в жінок більша, ніж в чоловіків? З чим пов'язана така перевага?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У жінок набагато більше шансів відсвяткувати своє 100-річчя

Є три головні причини, чому жінки живуть довше.

1. Гени

База даних людської смертності, створена Каліфорнійським університетом в Берклі та Інститутом демографічних досліджень Макса Планка, враховує статистику по 40 країнам.

При цьому дані про смертність у Швеції враховують статистику з 1751 року, у Франції - з 1816 року. Водночас облік такої інформації в багатьох інших країнах ведеться лише з другої половини 20 століття.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стать людини визначається парою статевих хромосом: у жінок - ХХ, у чоловіків - XY.

Якщо подивитися на дані всіх країн за будь-який рік, стане очевидно, що очікувана тривалість життя жінок перевищує аналогічний показник в чоловіків.

Схоже, що чоловіки опиняються у більш вразливому становищі просто за самим фактом народження чоловіком.

"Ембріони чоловічої статі гинуть частіше, ніж жіночі", - каже професор Девід Джемс з Університетського коледжу Лондона.

Одна з можливих причин цього може бути пов'язана з роллю, яку відіграють хромосоми, що визначають стать людини.

Стать визначається парою статевих хромосом: у жінок - ХХ, у чоловіків - XY.

Хромосоми містять гени. Важливо, що X-хромосоми значно більгі і містять більше генів, які допомагають людині вижити. В Y-хромосом генів менше. X-хромосома несе чимало життєво важливих генів, тому проблеми в X-хромосомі для чоловіків мають набагато більш сумні наслідки, аніж для жінок, в яких є "запасна" X-хромосома.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У птахів все навпаки - самці мають дві X-хромосоми, і вони живуть довше.

"Якщо у вас є генетична мутація в X-хромосомі і ви жінка, то у вас є додатковий резерв. Але якщо ви чоловік, то цього резерву в вас немає", - каже Девід Джемс.

"Хлопчики на 20-30% частіше гинуть під час пізніх термінів вагітності. Також хлопчики на 14% більш схильні народжуватися передчасно. Хлопчики. як правило, більші і тому більш вразливі для травм під час пологів", - додає Лорна Гарріс з Університету Ексетера.

У птахів все навпаки - самці мають дві X-хромосоми, і вони живуть довше.

2. Гормони

У підлітковий період в організмі в хлопців і дівчат відбуваються серйозні гормональні зміни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час збройних конфліктів гинуть переважно чоловіки

Чоловічий гормон - тестостерон - впливає на розвиток кісткової і м'язової тканини, робить чоловіка більшим і сильнішим за жінку. Також цей гормон відповідає за інші чоловічі характеристики - наприклад, за низький голос і волосся на тілі.

Рівень смертності серед чоловіків різко зростає одночасно зі сплеском рівня тестостерону в пізньопідлітковому віці.

Експерти пояснюють взаємозв'язок тим, що приблизно в цьому віці підвищений рівень тестостерону штовхає чоловіків на різноманітні ризикові вчинки - бійки, керування мотоциклом чи автівкою на високій швидкості, пошук гострих відчуттів. Окрім того, чоловіки більш схильні до самогубства.

Кілька років тому вчений з Південної Кореї Хан Нам Пхар проаналізував записи імператорського двору династії Чосон (19 століття). Він вивчив дані, що стосуються 81 євнуха, які були кастровані ще до того, як досягли статевої зрілості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки у Непалі так само живуть довше за чоловіків

Виявилося, що євнухи жили приблизно до 70 років, тоді як інші чоловіки імператорського двору доживали в середньому лише до 50. Троє з євнухів навіть дожили до 100 років.

Хоча й не всі дослідження євнухів показали настільки ж явні результати, відомо, що в середньому чоловіки (а також тварини), позбавлені яєчок, живуть довше за своїх сородичів.

Однак справа не лише в чоловічому гормоні.

Як виявилось, жіночий статевий гормон - естроген - грає роль своєрідного "антиоксиданту", який виводить з організму шкідливі речовини, що чинять негативний вплив на процеси в клітинах організму.

Експеримент, проведений на самках тварин, продемонстрував: ті з них, які не були стерилізовані, жили помітно довше, аніж ті самки, які пройшли через цю процедуру.

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3. Вид діяльності і спосіб життя

На територіях, охоплених війнами чи збройними конфліктами, середня тривалість життя чоловіків різко скорочується, оскільки в ході таких подій гинуть в основному чоловіки - до того ж в доволі юному віці.

Водночас тривалість життя жінок виявляється суттєво меншим в регіонах зі слабко розвиненою системою охорони здоров'я, де чимало жінок помирають, приміром, під час пологів.

Є регіони, в яких різниця між тривалістю життя чоловіків і жінок дуже велика. Частково це можна пояснити тим, що чоловіки більш схильні до паління, переїдання і вживання алкоголю і наркотиків.

Довше жити - не означає бути більш здоровими

Хоча жінки й живуть довше, проте впродовж життя, особливо в похилому віці, вони переносять більше хвороб, аніж чоловіки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки частіше за чоловіків відвідують лікарів

Жінки віком від 16 до 60 років в будь-яких країнах в середньому частіше звертаються за медичною допомогою, аніж чоловіки цього ж віку.

Стівен Н.Остад і Кетлін Фішер з Університету Алабами у своєму дослідженні зауважують, що жінки в західних країнах частіше відвідують лікарів, вживають більше ліків, частіше пропускають роботу через стан здоров'я.

Різниця буде нівелюватися

Останні дослідження кажуть про те, що різниця у тривалості життя чоловіків і жінок найближчими десятиліттями буде скорочуватись.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найближчими десятиліттями різниця у тривалості життя чоловіків і жінок буде скорочуватись, вважають дослідження

Дослідження проведене в Імперському коледжі Лондона, показує, що у Великій Британії різниця між тривалістю життя чоловіків і жінок до 2030 року складатиме всього 1 рік і 9 місяців.

Інше дослідження, проведене соціологом Леслі Мейх'ю з бізнес-школи імені Джона Касса, прогнозує, що різниця у тривалості життя повністю нівелюється вже до 2032 року.

"Зниження споживання тютюну і алкоголю позитивно вплине переважно на тривалість життя чоловіків, які набагато частіше страждають від алкогольної і тютюнової залежності. Також ми досягли великих успіхів у боротьбі з серцевими захворюваннями, від яких знову ж таки страждають переважно чоловіки", - пояснює Леслі Мейх'ю.

Також у багатьох країнах падає показник смертності у ДТП, що додає ще кілька років до тривалості життя чоловіків.

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