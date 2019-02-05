В Малайзії затримали росіян, які розмахували своєю 4-місячною донькою

Копирайт изображения Facebook/zac.abdulcheah Image caption Поліція Малайзії звинувачує батьків чотиримісячної дівчинки в насильстві над дитиною

В Малайзії затримали двох росіян, які під час вуличного виступу розмахували своєю чотиримісячною донькою та підкидали її в повітря.

Батьків допитують у справі про насильство щодо дитини, повідомила поліція агентству AFP.

Поліція вдалася до дій після того, як відеозапис їхнього виступу став вірусним.

Батьки, яким близько тридцяти років, подорожують Південно-Східною Азією як мандрівники.

90-секундне відео було завантажене на Facebook користувачем, який описав дії батьків дитини як "безвідповідальний акт, який може буквально заподіяти травму". Він закликав поліцію заарештувати їх.

На ролику можна побачити чоловіка, який тримає дитину за ноги, розмахує нею в різні боки.

Він також кілька разів підкидав дитину в повітря, на мить відпускаючи її.

Поряд з ним перебувала група європейців, які грали на інструментах і співали.

Співробітники Facebook повідомили, що не видаляли відео, тому що "це може допомогти з порятунком дитини, про яку йдеться".

Відео можна переглянути в інтернеті, але з попередженням, що воно "може виявити насильство над дитиною або підлітком".

Копирайт изображения Facebook/zac.abdulcheah Image caption Перехожі були стривожені діями батьків, але не втручалися

Поліція затримала батьків під час іншого "перформансу" в Куала-Лумпурі.

"Ми затримали їх у понеділок для допиту за звинуваченням у насильстві щодо їхньої чотиримісячної дівчинки", - сказав начальник поліції Куала-Лумпура Мазлан Лазім.

Він повідомив місцевим репортерам, що в дитини немає травм.

Більшість коментаторів відео Facebook були шоковані тим, що батьки використовують свою дитину, аби заробляти гроші.

Один коментатор написав, що подібна "гімнастика для дитини" легальна в Росії і не є незвичайною.

Інші коментатори обурюються, що батьки таким чином заробляють на подорож Південно-Східною Азією.

Останнім часом зростає кількість європейських мандрівників в бідніших азіатських країнах, які просять грошей та іншу підтримку для своєї подорожі. Такі люди подекуди викликають гнів місцевого населення.

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