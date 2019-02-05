В Малайзії затримали росіян, які розмахували своєю 4-місячною донькою
В Малайзії затримали двох росіян, які під час вуличного виступу розмахували своєю чотиримісячною донькою та підкидали її в повітря.
Батьків допитують у справі про насильство щодо дитини, повідомила поліція агентству AFP.
Поліція вдалася до дій після того, як відеозапис їхнього виступу став вірусним.
Батьки, яким близько тридцяти років, подорожують Південно-Східною Азією як мандрівники.
90-секундне відео було завантажене на Facebook користувачем, який описав дії батьків дитини як "безвідповідальний акт, який може буквально заподіяти травму". Він закликав поліцію заарештувати їх.
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На ролику можна побачити чоловіка, який тримає дитину за ноги, розмахує нею в різні боки.
Він також кілька разів підкидав дитину в повітря, на мить відпускаючи її.
Поряд з ним перебувала група європейців, які грали на інструментах і співали.
Співробітники Facebook повідомили, що не видаляли відео, тому що "це може допомогти з порятунком дитини, про яку йдеться".
Відео можна переглянути в інтернеті, але з попередженням, що воно "може виявити насильство над дитиною або підлітком".
Поліція затримала батьків під час іншого "перформансу" в Куала-Лумпурі.
"Ми затримали їх у понеділок для допиту за звинуваченням у насильстві щодо їхньої чотиримісячної дівчинки", - сказав начальник поліції Куала-Лумпура Мазлан Лазім.
Він повідомив місцевим репортерам, що в дитини немає травм.
Більшість коментаторів відео Facebook були шоковані тим, що батьки використовують свою дитину, аби заробляти гроші.
Один коментатор написав, що подібна "гімнастика для дитини" легальна в Росії і не є незвичайною.
Інші коментатори обурюються, що батьки таким чином заробляють на подорож Південно-Східною Азією.
Останнім часом зростає кількість європейських мандрівників в бідніших азіатських країнах, які просять грошей та іншу підтримку для своєї подорожі. Такі люди подекуди викликають гнів місцевого населення.
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