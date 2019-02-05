Медведчук і "автономний Донбас": ГПУ відкрила провадження

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Генеральна прокуратура України відкрила провадження щодо Віктора Медведчука за статями про сепаратизм та держзраду.

Мова йде про статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

За словами речниці Генпрокуратури Лариси Сарган, справу відкрили після того, як 4 лютого депутат Андрій Тетерук надіслав звернення до ГПУ.

BBC News Україна звернулася за коментарем до Віктора Медведчука, однак відповіді поки що не отримала.

Суть звернення

Андрій Тетерук стверджує, що Віктор Медведчук на з'їзді 29 січня 2019 року зробив гучну заяву про необхідність утворення так званого "автономного регіону Донбас" з власним парламентом та урядом, а також про закріплення такого статусу в Конституції України.

Він вказує, що у цих діях вбачаються ознаки злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу. Перша - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, яка передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років. Друга - стаття про держзраду, яка передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

"Конституцією України законодавчо закріплено територіальний устрій України (ст.133), якою передбачено Донецьку та Луганську області, як адміністративно-територіальні одиниці у складі держави", - йдеться у зверненні.

На думку пана Тетерука, це заклики до зміни меж території України і одночасно допомога РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

"Матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки України за підслідністю", - додала пані Сарган.

Українські політики часто озвучують звинувачення на адресу Віктора Медведчука. Деякі депутати вимагали порушити проти нього справу через суд, інші вимагали розслідування від правоохоронних органів з трибуни парламенту.

У 2016 році Печерський райсуд зобов'язав Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження для "розслідування причетності Медведчука до сепаратизму, державної зради та фінансування тероризму". Неодноразово групи депутатів відправляли схожі звернення до ГПУ та СБУ, однак реакції на це не було.

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