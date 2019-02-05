Лежали у смітті. У Швеції поліція знайшла зниклі королівські корони

Копирайт изображения Alamy Image caption Минулого літа коштовності викрали із собору міста Стренгнес, що неподалік Стокгольма

Безцінні королівські регалії Швеції, які викрали в липні минулого року, вдалося знайти, повідомляє місцева поліція.

У заяві сказано, що поліція "інтенсивно працює" над тим, аби підтвердити справжність знайдених ювелірних виробів.

Мова йде про дві корони й державу (куля з хрестом), що належали одному зі шведських монархів 17-го століття.

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що похоронні регалії знайшли на кришці сміттєвого бака в передмісті Стокгольма.

"Все свідчить про те, що викрадені похоронні регалії Карла IX знайдені в районі Стокгольма", - говориться в заяві.

Минулого літа декілька невідомих забігли до собору Странгнес, на захід від Стокгольма, схопили коштовності та втекли катером через сусіднє озеро.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після крадіжки злочинці втекли на катері

Пізніше поліція затримала 22-річного чоловіка за підозрою у крадіжці, але влада все ще шукає "інших злочинців", говориться в заяві.

Коштовності прикрашені перлами, дорогоцінними каменями й золотом, і входять до складу набору похоронних регалій короля Карла IX і королеви Христини 1611 року.

Представник поліції після крадіжки назвав їх "безцінними предметами національного інтересу".

Це не перша подібна крадіжка, шведські ЗМІ повідомляли, що у 2013 році у сусідньому місті Вестер викрали корону та скіпетр, які використовували при похороні короля Швеції Йохана III.

Цікаво, що коштовні предмети поліція знайшла у двох сміттєвих пакетах на узбіччі шосе.

Карл IX правив Швецією наприкінці XVI - на початку XVII століття, і відомий як поборник протестантської віри.

Його син Густав II Адольф - один з визначних учасників Тридцятирічної війни, відомий під іменем "Лев Півночі".

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