Лежали у смітті. У Швеції поліція знайшла зниклі королівські корони
Безцінні королівські регалії Швеції, які викрали в липні минулого року, вдалося знайти, повідомляє місцева поліція.
У заяві сказано, що поліція "інтенсивно працює" над тим, аби підтвердити справжність знайдених ювелірних виробів.
Мова йде про дві корони й державу (куля з хрестом), що належали одному зі шведських монархів 17-го століття.
- У Швеції грабіжники викрали королівські корони
- У Швеції восьмирічна дівчинка знайшла в озері меч, старіший за епоху вікінгів
Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що похоронні регалії знайшли на кришці сміттєвого бака в передмісті Стокгольма.
"Все свідчить про те, що викрадені похоронні регалії Карла IX знайдені в районі Стокгольма", - говориться в заяві.
Минулого літа декілька невідомих забігли до собору Странгнес, на захід від Стокгольма, схопили коштовності та втекли катером через сусіднє озеро.
Пізніше поліція затримала 22-річного чоловіка за підозрою у крадіжці, але влада все ще шукає "інших злочинців", говориться в заяві.
Коштовності прикрашені перлами, дорогоцінними каменями й золотом, і входять до складу набору похоронних регалій короля Карла IX і королеви Христини 1611 року.
Представник поліції після крадіжки назвав їх "безцінними предметами національного інтересу".
Це не перша подібна крадіжка, шведські ЗМІ повідомляли, що у 2013 році у сусідньому місті Вестер викрали корону та скіпетр, які використовували при похороні короля Швеції Йохана III.
Цікаво, що коштовні предмети поліція знайшла у двох сміттєвих пакетах на узбіччі шосе.
Карл IX правив Швецією наприкінці XVI - на початку XVII століття, і відомий як поборник протестантської віри.
Його син Густав II Адольф - один з визначних учасників Тридцятирічної війни, відомий під іменем "Лев Півночі".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.