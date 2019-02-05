Ліаму Нісону довелося пояснювати своє бажання "вбити чорношкірого"

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Після того, як ірландський актор Ліам Нісон зізнався, що якось хотів вбити чорношкірого, він потрапив під шквал критики у ЗМІ і соцмережах. Проте Нісон наполягає, що все ж не є расистом.

Скандал виник після того, як актор дав інтерв'ю британському виданню The Independent - його оприлюднили у понеділок, 4 лютого.

В ньому Нісон розповів, як близько 40 років тому його подругу зґвалтував чорношкірий чоловік. Після цього, каже Нісон, він довго ходив вулицями зі зброєю в руках в надії вбити першого, за висловом актора, "чорношкірого виродка", який потрапить йому на очі.

Його слова, як і можна було б очікувати, викликали хвилю критики. Зокрема колумніст газети The Los Angeles Times Карла Холл назвала поведінку актора огидною і закликала його детальніше розповісти про свої расистські схильності.

Пізніше Нісон вирішив прояснити ситуацію в інтерв'ю американському телеканалу ABC. Він заявив, що не є расистом, а просто піддався гострому бажання помститися.

"Раніше в мене ніколи не виникало такого бажання, коли хочеться на когось накинутися. Я запитав свою подругу: "Ти знаєш цю людину [насильника]?" - "Ні" - "Який у нього колір шкіри?" - вона сказала, що це був темношкірий чоловік", - розповідає Нісон.

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Згодом, каже актор, він кілька разів відправлявся в райони міста, де більшість населення складають саме темношкірі, і хотів, щоб на нього хто-небудь напав, аби він міг дати волю своєму гніву.

При цьому Нісон зауважив, що його реакція була аналогічною, якби насильник був білим.

"Якби вона сказала, що це ірландець чи шотландець, британець чи литовець, я точно знаю, що ефект був би тим самим. Я хотів показати свою гідність, вступитися за свою дорогу подругу ось в такому жахливу середньовічному стилі", - каже актор.

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Він зізнався, що те, що сталося, шокувало його, і він шукав допомоги. Аби впоратися зі своїм гнівом, Нісон ходив на сповідь і посилено займався бігом.

Актор пояснив, що хотів поділитися своїм непростим досвідом з людьми, аби вони задумалися про проблему расизму.

"Ми всі робимо вигляд, що є політкоректними у цій країні… В моїй країні. Іноді варто зазирнути в себе глибше, і тоді ви виявите цей расизм і нетерпимість", - додає Нісон.

66-річний актор отримав світове визнання у 1994 році - після виходу на екрани фільму "Список Шиндлера". Останнім часом він відомий переважно за ролями в голлівудських бойовиках: серед них - "Викрадена" (2008), "Сірий" (2011) і "Повітряний маршал" (2014).

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