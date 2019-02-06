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Папа Римський Франциск визнав наявність випадків, коли представники духовенства сексуально знущалися з монахинь.

Принаймні в одному з випадків, розповів голова Католицької церкви, їх утримували як секс-рабинь.

За словами папи Франциска, його попереднику - Бенедикту XVI - свого часу навіть довелося закрити одну з конгрегацій монахинь, які стали жертвами насильства з боку священиків.

Вважається, що це перший випадок, коли Франциск публічно визнав існування проблеми сексуального насильства над монахинями в Католицькій церкві.

За його словами, Ватикан намагається вирішити цю проблему, проте вона "все ще має місце".

Цю заяву Папа Римський зробив у вівторок, в ході історичного візиту до Близького сходу.

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"Папа Бенедикт мав сміливість розпустити конгрегацію, яка заразилася рабством - навіть сексуальним рабством, влаштованим частиною церковників", - додав Франциск.

Він уточнив, що ця проблема досі є невирішеною, і в окремих регіонах є більш поширеною, ніж в інших.

В листопаді минулого року католицька організація, що об'єднує монахинь з різних країн світу, засудила "культуру мовчання і секретності", яка забороняє їм публічно говорити про свої проблеми.

Це сталося всього за кілька днів після того, як журнал Woman Church World розповів про монахинь, яких змушували робити аборти, аби позбутися спільних зі священиками дітей.

Влітку минулого року Папа Франциск вже вибачався за сексуальне насильство в церкві - тоді йшлося про насильство над дітьми і багаторічне приховування цього самою Католицькою церквою.

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