Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп та Кім Чен Ин тиснуть руки під час першого саміту 12 червня 2018 року у Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп повідомив у своєму посланні до Конгресу, що він проведе другий ядерний саміт з лідером Північної Кореї у кінці лютого.

У виступі він знову пообіцяв побудувати стіну на кордоні, закликав республіканців до єдності та підкреслив, що "смішні розслідування" можуть зашкодити розвитку країни.

У відповідь демократи звинуватили Трампа у відмові від американських цінностей.

Друга зустріч з лідером КНДР

Президент заявив, що проведе зустріч з Кім Чен Ином у В'єтнамі 27-28 лютого.

Робота над підготовкою до другого саміту тривала з часу проведення історичних переговорів двох лідерів у Сінгапурі.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин зустрілися вперше в червні минулого року - це була перша зустріч між президентом США та лідером Північної Кореї.

Американський президент сказав: "Наші заручники повернулися додому, ядерні випробування припинилися, за 15 місяців не було запусків ракет".

"Якби мене не обрали президентом США, ми б зараз, на мою думку, мали війну з Північною Кореєю".

"Треба ще багато чого зробити, але мої відносини з Кім Чен Ином хороші", - додав він.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.