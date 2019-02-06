Трамп заявив, що зустрінеться з Кім Чен Ином у В'єтнамі в кінці лютого
Президент США Дональд Трамп повідомив у своєму посланні до Конгресу, що він проведе другий ядерний саміт з лідером Північної Кореї у кінці лютого.
У виступі він знову пообіцяв побудувати стіну на кордоні, закликав республіканців до єдності та підкреслив, що "смішні розслідування" можуть зашкодити розвитку країни.
У відповідь демократи звинуватили Трампа у відмові від американських цінностей.
Друга зустріч з лідером КНДР
Президент заявив, що проведе зустріч з Кім Чен Ином у В'єтнамі 27-28 лютого.
Робота над підготовкою до другого саміту тривала з часу проведення історичних переговорів двох лідерів у Сінгапурі.
Дональд Трамп та Кім Чен Ин зустрілися вперше в червні минулого року - це була перша зустріч між президентом США та лідером Північної Кореї.
Американський президент сказав: "Наші заручники повернулися додому, ядерні випробування припинилися, за 15 місяців не було запусків ракет".
"Якби мене не обрали президентом США, ми б зараз, на мою думку, мали війну з Північною Кореєю".
"Треба ще багато чого зробити, але мої відносини з Кім Чен Ином хороші", - додав він.
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