Дженніфер Лоуренс заручилася. Хто її обранець?
Володарка премії "Оскар" актриса Дженніфер Лоуренс заручилася, пишуть американські ЗМІ. Її обранцем став галерист Кук Мароні.
Чутки про заручини пари виникли після того, як на 28-річній актрисі, яка перебувала у компанії свого 34-го бойфренда, помітили обручку.
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Вперше пару помітили разом минулого року.
Лоуренс отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Збірка промінців надії" 2012 року.
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