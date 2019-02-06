Дженніфер Лоуренс заручилася. Хто її обранець?

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Володарка премії "Оскар" актриса Дженніфер Лоуренс заручилася, пишуть американські ЗМІ. Її обранцем став галерист Кук Мароні.

Чутки про заручини пари виникли після того, як на 28-річній актрисі, яка перебувала у компанії свого 34-го бойфренда, помітили обручку.

Вперше пару помітили разом минулого року.

Лоуренс отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Збірка промінців надії" 2012 року.

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