Відсторонення Супрун: закупка ліків та вакцин під загрозою?

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Уляна Супрун, яку український суд відсторонив від виконання обов'язків керівника МОЗ, попередила про загрозу зриву реформи в системі охорони здоров'я в Україні та вчасної закупівлі ліків.

Прем'єр Володимир Гройсман підтвердив існування такої загрози та запевнив, що уряд буде "відстоювати правду" в судах.

У вівторок, 5 лютого, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я через позов депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука.

У середу зранку Уляна Супрун опублікувала заяву, в якій перерахувала загрози, що виникли через це рішення суду.

"Як ліки, закуплені на суму понад 633 мільйони гривень коштів платників податків, які готуються до відправки в регіони на складах МОЗ, будуть відправлені у медзаклади? Адже розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За словами пані Супрун, мова йде про життєво необхідні препарати, такі як вакцини проти кору, ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця та інші.

"Хто підпише договори з міжнародними організаціями, які закуповуватимуть ліки, вакцини та медичні вироби за кошти держбюджету 2019 року? Бо повноваження підписувати договори також має лише в.о. міністра", - додає вона.

Так само, за словами Уляни Супрун, під загрозою вчасні закупівлі й поставки ліків за кошти цьогорічного бюджету, адже через те, що наразі ніхто не вповноважений виконувати обов'язки міністра, укладання договорів із закупівельниками може не відбутися вчасно.

"Зірвані терміни поставок призведуть до того, що тисячі людей залишаться без лікування. А довіра до міжнародних організацій, які не дають красти кошти з державного бюджету та допомагають закуповувати в рази більше ліків, вакцин, стентів та інших необхідних медичних виробів — буде втрачена", - вважає вона.

При цьому вона запевнила, що готова підписувати усе необхідне. "Сьогодні повертаюсь в Україну з відрядження у США, яке було скасоване у зв'язку з ухвалою судді Каракашьяна. Мусимо у найкоротші строки відновити роботу міністерства".

Чергове засідання уряду в середу почалося саме з питання ситуації в Міністерстві охорони здоров'я.

"Є намагання відкинути нас назад і те, що ми вчора побачили - це чергова загроза реформі охорони здоров'я. Використовуються будь-які можливості, аби зупинити зміни", - заявив прем'єр Володимир Гройсман.

Він назвав таке рішення суду "неприйнятним" та повідомив, що вже дав доручення Міністерству юстиції та секретаріату уряду "відстоювати правду" в судах.

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