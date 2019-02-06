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Екс-президент України Віктор Янукович похвалився, що у нього немає проблем з міжнародними мандрівками, пожалівся на обман з боку європейців під час Майдану та закликав українців у жодному разі не голосувати за чинну владу.

Що ж саме говорив екс-глава держави під час майже двогодинної прес-конференції у Москві 6 лютого?

Про вирок і те, хто розстріляв Майдан:

"Вирок був написаний під диктовку влади. І тиск був безпрецедентним. Вирок не мав нічого спільного з законом, стільки порушень Кримінального-процесуального кодексу. Все побудоване на брехні і ненависті.

Правда у тому, що розстріли на Майдані організували організатори Майдану".

Про "петлю на шиї" (відповідь на питання українського журналіста Романа Цимбалюка):

"Мені приємно вас бачити.

Знаєте прислів'я? Як прокурор говорив: радий вас бачити без петлі на шиї.

За нинішньої влади і підходу, як в Україні, воно може торкнутися кожного".

Про бази Інтерполу:

"Я вільно пересуваюся по території Росії.

Більше того, я не перебуваю в жодних базах даних Інтерполу. І можу виїжджати у будь-яку країну світу.

Ніяких проблем у мене немає".

(Джерела BBC News Україна у ГПУ пояснюють, що насправді Інтерпол визнає справу проти Віктора Януковича "політичною", а тому не ставить його в розшук. У Генпрокуратурі України пов'язують таку позицію Інтерполу із впливом росіян всередині організації. В інтерполі такий вплив заперечують. - Ред.)

Про Крим і розслідування подій на Майдані:

"Все, що пов'язане з розділенням країни, влада з успіхом виконала і виконує. Це втрата території Криму. І мої адвокати вчора… подали документи до слідчих органів, щоб почати слідство: а хто ж насправді винен у втраті Криму?

Хто порушив конституцію України і скоїв воєнний державний переворот? Хто розстріляв невинуватих людей, які вийшли на масові акції протесту, і правоохоронні органи, які стояли на захисті законності і конституції? Хто скоїв цю жахливу провокацію?"

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Про обман європейців і "лоха":

"Чому Росія не підписала мирні угоди?

(Мова про домовленості між Віктором Януковичем і лідерами опозиції про припинення протистояння на Майдані, укладені 21 лютого 2014 року за участі міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі. - Ред.)

Тоді Лукін був представником від Росії… Він мені сказав: невже ви вірите, що ці угоди будуть виконані?

Я сказав: так, на такому рівні, коли приїжджають міністри закордонних справ європейських держав, вони обов'язково будуть виконані…

Я сказав Лукіну: все, що ми підпишемо, буде виконуватися з двох сторін. У тому числі за це відповідальність будуть нести і країни-підписанти.

На жаль, я помилився, і Лукін був правий.

Як це можна назвати? Мене обманули, зрадили чи, як кажуть просунуті українські політики, які такими себе вважають: "мене кинули, як лоха".

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Про революції:

"Упевнений в тому, що революції не несуть благо державам і жителям тих територій. Несуть лише руйнування, погіршення життя, ненависть, грязюку і брехню.

Бо туди втручаються політики - як правило, маленькі купки людей, які роблять свою чорну справу".

Про війну в Україні:

"Україна стала осередком війни і нестабільності, які поширюються і на інші території та країни.

Мимоволі втягнутими у цей конфлікт стали європейські держави, США і, звичайно, Росія".

Про обмін полоненими:

"Я готовий проявити таку ініціативу. Якщо мене чує президент Порошенко і у нього є бажання вирішити цю проблему - я готовий ініціювати це питання, але по принципу "всіх на всіх".

Один раз. Не ділити на "більше", "менше" - хто менше поміняє, а хто більше. Це не ринок, це живі люди ...

Всіх на всіх: з української сторони, з російської - звільнили і на цьому закінчили.

Я готовий за необхідності, якщо буде ініціатива з українського боку, переговорити з президентом Росії Володимиром Володимировичем Путіним і внести таку пропозицію".

Припинення війни в Україні:

"Все залежить від стану душі Порошенка - немає бажання припинити війну. Ціль - війна допомагає йому утриматися при владі".

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Про переговори з Донбасом і "зламані хребти":

"Треба сісти за стіл переговорів з громадянами України, які проживають на Донбасі. Як це робив я на багатьох переговорах з опозицією.

За що мене п'ять років критикують мої прихильники - що з нею (опозицією. - Ред.) треба було не за стіл переговорів сідати, а надягнути гарні черевики і рукавиці, щоб руки об них не забруднити, і поламати їм хребти.

Я вважаю, що господь бог дав нам язик і розум. Ми маємо перебороти емоції.

Порошенко має ухвалити рішення й сісти за стіл переговорів з жителями Донбасу, жителями України".

Про церкву і "великий гріх":

"Що категорично недопустимо було робити державі, політикам, президенту - втручатися у питання віросповідання. Церква завжди була відділена від держави...

Те, що сталося в Українській православній церкві - все було спрямоване не на зниження напруги і пошуки об'єднання держави, а на розділення, ворожнечу, ненависть. Все це торкнулося і тонкої тканини людської душі.

Адже люди, які взяли на себе цю відповідальність, взяли на себе великий гріх".

Кого підтримує на виборах в Україні:

"У мене великі надії, що у політику прийдуть нові, свіжі обличчя. Може, вони себе спробують на президентських виборах, а потім з'являться на парламентських. Треба вливати свіжу кров у політику.

Але головним залишається питання - всі політики, які виступають за нормальне життя, покращення життя народу, проти влади, яка фактично забула про народ... - я цих політиків готовий підтримувати".

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Про дії чинної української влади:

"Все, що робила влада всі ці п'ять років - я скажу так: треба все робити навпаки".

Про "новий Майдан" в Україні:

"Навіть не хочу думати про можливість якихось нових Майданів, щоб не накаркати".

Про своє здоров'я (у листопаді 2018 року стало відомо про його госпіталізацію в Москві):

"Я однозначно отримав надію, що зможу ще займатися улюбленим спортом. Якщо все буде добре, то через місяць буду на корті.

Сталося все так. Коли я прийшов на корт, ми були перші…

Зранку був дощ, десь було відкрите вікно й водичка залила корт.

Під час тренування я дуже серйозно послизнувся і упав, там були лавки дерев'яні.

Але слава богу! Це життя!"

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