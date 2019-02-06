Прес-конференція Януковича: "Радий бачити без петлі на шиї" і "розвели, як лоха"
Екс-президент України Віктор Янукович похвалився, що у нього немає проблем з міжнародними мандрівками, пожалівся на обман з боку європейців під час Майдану та закликав українців у жодному разі не голосувати за чинну владу.
Що ж саме говорив екс-глава держави під час майже двогодинної прес-конференції у Москві 6 лютого?
Про вирок і те, хто розстріляв Майдан:
"Вирок був написаний під диктовку влади. І тиск був безпрецедентним. Вирок не мав нічого спільного з законом, стільки порушень Кримінального-процесуального кодексу. Все побудоване на брехні і ненависті.
Правда у тому, що розстріли на Майдані організували організатори Майдану".
Про "петлю на шиї" (відповідь на питання українського журналіста Романа Цимбалюка):
"Мені приємно вас бачити.
Знаєте прислів'я? Як прокурор говорив: радий вас бачити без петлі на шиї.
За нинішньої влади і підходу, як в Україні, воно може торкнутися кожного".
Про бази Інтерполу:
"Я вільно пересуваюся по території Росії.
Більше того, я не перебуваю в жодних базах даних Інтерполу. І можу виїжджати у будь-яку країну світу.
Ніяких проблем у мене немає".
(Джерела BBC News Україна у ГПУ пояснюють, що насправді Інтерпол визнає справу проти Віктора Януковича "політичною", а тому не ставить його в розшук. У Генпрокуратурі України пов'язують таку позицію Інтерполу із впливом росіян всередині організації. В інтерполі такий вплив заперечують. - Ред.)
Про Крим і розслідування подій на Майдані:
"Все, що пов'язане з розділенням країни, влада з успіхом виконала і виконує. Це втрата території Криму. І мої адвокати вчора… подали документи до слідчих органів, щоб почати слідство: а хто ж насправді винен у втраті Криму?
Хто порушив конституцію України і скоїв воєнний державний переворот? Хто розстріляв невинуватих людей, які вийшли на масові акції протесту, і правоохоронні органи, які стояли на захисті законності і конституції? Хто скоїв цю жахливу провокацію?"
Про обман європейців і "лоха":
"Чому Росія не підписала мирні угоди?
(Мова про домовленості між Віктором Януковичем і лідерами опозиції про припинення протистояння на Майдані, укладені 21 лютого 2014 року за участі міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі. - Ред.)
Тоді Лукін був представником від Росії… Він мені сказав: невже ви вірите, що ці угоди будуть виконані?
Я сказав: так, на такому рівні, коли приїжджають міністри закордонних справ європейських держав, вони обов'язково будуть виконані…
Я сказав Лукіну: все, що ми підпишемо, буде виконуватися з двох сторін. У тому числі за це відповідальність будуть нести і країни-підписанти.
На жаль, я помилився, і Лукін був правий.
Як це можна назвати? Мене обманули, зрадили чи, як кажуть просунуті українські політики, які такими себе вважають: "мене кинули, як лоха".
Про революції:
"Упевнений в тому, що революції не несуть благо державам і жителям тих територій. Несуть лише руйнування, погіршення життя, ненависть, грязюку і брехню.
Бо туди втручаються політики - як правило, маленькі купки людей, які роблять свою чорну справу".
Про війну в Україні:
"Україна стала осередком війни і нестабільності, які поширюються і на інші території та країни.
Мимоволі втягнутими у цей конфлікт стали європейські держави, США і, звичайно, Росія".
Про обмін полоненими:
"Я готовий проявити таку ініціативу. Якщо мене чує президент Порошенко і у нього є бажання вирішити цю проблему - я готовий ініціювати це питання, але по принципу "всіх на всіх".
Один раз. Не ділити на "більше", "менше" - хто менше поміняє, а хто більше. Це не ринок, це живі люди ...
Всіх на всіх: з української сторони, з російської - звільнили і на цьому закінчили.
Я готовий за необхідності, якщо буде ініціатива з українського боку, переговорити з президентом Росії Володимиром Володимировичем Путіним і внести таку пропозицію".
Припинення війни в Україні:
"Все залежить від стану душі Порошенка - немає бажання припинити війну. Ціль - війна допомагає йому утриматися при владі".
Про переговори з Донбасом і "зламані хребти":
"Треба сісти за стіл переговорів з громадянами України, які проживають на Донбасі. Як це робив я на багатьох переговорах з опозицією.
За що мене п'ять років критикують мої прихильники - що з нею (опозицією. - Ред.) треба було не за стіл переговорів сідати, а надягнути гарні черевики і рукавиці, щоб руки об них не забруднити, і поламати їм хребти.
Я вважаю, що господь бог дав нам язик і розум. Ми маємо перебороти емоції.
Порошенко має ухвалити рішення й сісти за стіл переговорів з жителями Донбасу, жителями України".
Про церкву і "великий гріх":
"Що категорично недопустимо було робити державі, політикам, президенту - втручатися у питання віросповідання. Церква завжди була відділена від держави...
Те, що сталося в Українській православній церкві - все було спрямоване не на зниження напруги і пошуки об'єднання держави, а на розділення, ворожнечу, ненависть. Все це торкнулося і тонкої тканини людської душі.
Адже люди, які взяли на себе цю відповідальність, взяли на себе великий гріх".
Кого підтримує на виборах в Україні:
"У мене великі надії, що у політику прийдуть нові, свіжі обличчя. Може, вони себе спробують на президентських виборах, а потім з'являться на парламентських. Треба вливати свіжу кров у політику.
Але головним залишається питання - всі політики, які виступають за нормальне життя, покращення життя народу, проти влади, яка фактично забула про народ... - я цих політиків готовий підтримувати".
Про дії чинної української влади:
"Все, що робила влада всі ці п'ять років - я скажу так: треба все робити навпаки".
Про "новий Майдан" в Україні:
"Навіть не хочу думати про можливість якихось нових Майданів, щоб не накаркати".
Про своє здоров'я (у листопаді 2018 року стало відомо про його госпіталізацію в Москві):
"Я однозначно отримав надію, що зможу ще займатися улюбленим спортом. Якщо все буде добре, то через місяць буду на корті.
Сталося все так. Коли я прийшов на корт, ми були перші…
Зранку був дощ, десь було відкрите вікно й водичка залила корт.
Під час тренування я дуже серйозно послизнувся і упав, там були лавки дерев'яні.
Але слава богу! Це життя!"
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