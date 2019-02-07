Коли кенгуру навчилися стрибати? Ви дуже здивуєтеся
Вчені з'ясували, коли кенгуру навчився стрибати - і це відбулося набагато раніше, ніж вважалося.
Стародавні скам'янілості свідчать про те, що "фірмовому" стрибку кенгуру 20 мільйонів років.
Сучасні кенгуру - єдині великі ссавці, які пересуваються стрибками.
Згідно з дослідженням їхніх скам'янілих кісток, вимерлі родичі сучасних кенгуру також вміли стрибати. А ще пересувалися на чотирьох кінцівках і лазили по деревах.
Рідкісні рештки кенгуру знайшли в Ріверслей, у північно-західній частині штату Квінсленд (Австралія).
Тут знаходяться викопні рештки різноманітних тварин, зокрема сумчастих, кажанів, ящірок, змій, крокодилів і птахів.
"Це одне з небагатьох джерел, яке нам розповідає про еволюцію сумчастих в Австралії в стародавні часи", - розповів дослідник Бенджамін Кер з університету Уппсали в Швеції.
Кенгуру мають дуже сильні й розвинені кінцівки, завдяки яким можуть швидко долати великі відстані. Найкраще це виходить на рівній відкритій місцевості - у пустелях і луках.
Довгий час вважалося, що тварини розвинули здатність стрибати, щоб пристосуватися до засушливого клімату і степів.
Проте дослідження результати якого, опублікували в журналі Royal Society Open Science, свідчить, що все не так просто.
Геометричне моделювання показує, що стародавні кенгуру пересувалися у той самий спосіб, що й їхні сучасні нащадки.
За словами вчених, є докази того, що кенгуру вміли стрибати протягом багатьох мільйонів років.
"Все це вказує на надзвичайну успішність цих тварин, які чудово адаптуються до навколишнього середовища і різних екосистем. Тому кенгуру й сьогодні настільки успішні", - розповів пан Кер.
"Це одна з найбільш незрозумілих і чудових тварин, яких ви, ймовірно, знайдете".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.