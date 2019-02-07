Коли кенгуру навчилися стрибати? Ви дуже здивуєтеся

Копирайт изображения Peter Shouten/Australian Geographic Image caption Реконструкція стародавнього кенгуру (зліва), який мешкав на деревах

Вчені з'ясували, коли кенгуру навчився стрибати - і це відбулося набагато раніше, ніж вважалося.

Стародавні скам'янілості свідчать про те, що "фірмовому" стрибку кенгуру 20 мільйонів років.

Сучасні кенгуру - єдині великі ссавці, які пересуваються стрибками.

Згідно з дослідженням їхніх скам'янілих кісток, вимерлі родичі сучасних кенгуру також вміли стрибати. А ще пересувалися на чотирьох кінцівках і лазили по деревах.

Рідкісні рештки кенгуру знайшли в Ріверслей, у північно-західній частині штату Квінсленд (Австралія).

Копирайт изображения Benjamin Kear Image caption Ріверслей також відомий як Австралійський заповідних викопних ссавців

Тут знаходяться викопні рештки різноманітних тварин, зокрема сумчастих, кажанів, ящірок, змій, крокодилів і птахів.

"Це одне з небагатьох джерел, яке нам розповідає про еволюцію сумчастих в Австралії в стародавні часи", - розповів дослідник Бенджамін Кер з університету Уппсали в Швеції.

Кенгуру мають дуже сильні й розвинені кінцівки, завдяки яким можуть швидко долати великі відстані. Найкраще це виходить на рівній відкритій місцевості - у пустелях і луках.

Копирайт изображения Benjamin Kear Image caption Кістки стопи стародавнього кенгуру

Довгий час вважалося, що тварини розвинули здатність стрибати, щоб пристосуватися до засушливого клімату і степів.

Проте дослідження результати якого, опублікували в журналі Royal Society Open Science, свідчить, що все не так просто.

Геометричне моделювання показує, що стародавні кенгуру пересувалися у той самий спосіб, що й їхні сучасні нащадки.

За словами вчених, є докази того, що кенгуру вміли стрибати протягом багатьох мільйонів років.

"Все це вказує на надзвичайну успішність цих тварин, які чудово адаптуються до навколишнього середовища і різних екосистем. Тому кенгуру й сьогодні настільки успішні", - розповів пан Кер.

"Це одна з найбільш незрозумілих і чудових тварин, яких ви, ймовірно, знайдете".

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