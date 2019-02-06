Росія використовує галюциногенну зброю - Times

Нова техніка на озброєнні російської армії, протистояння всередині Венесуели, послання Трампа до Конгресу та думки вчених про заняття спортом - в огляді британських видань за 6 січня:

Російська зброя, що викликає галюцинації

"Заручники" геополітичного протистояння

Послання від "агента розбрату"

Тренування після застуди

Російська зброя, що викликає галюцинації

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Росія почала озброювати свій флот зброєю, що здатна викликати у ворога галюцинації та нудоту, повідомляє Times.

Йдеться про 5Р-42 "Філін", який розробили в Інституті мозку людини Російської Академії Наук, що у Санкт-Петербурзі. Зброя працює таким чином, що засліплює і дезорієнтує ворога за допомогою потужних спалахів світла, пише видання.

Наразі прилад встановили на фрегатах "Адмірал Касатонов" та "Адмірал Горшков" і планують встановити ще на двох, які перебувають на стадії будівництва.

5Р-42 "Філін" належить до класу нелетальної зброї і може бути застосований вночі та у сутінках на відстані до двох кілометрів.

Під час тестування, волонтери не змогли уразити судна, озброєні "Філіном".

Його можна застосовувати і на суші, додає видання.

"Заручники" геополітичного протистояння

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Жителі Венесуели виявилися заручниками глобального силового протистояння у внутрішньому конфлікті, який вийшов далеко за межі країни, пише New York Times.

Потужне протистояння між президентом Ніколасом Мадуро та лідером опозиції Хуаном Гуайдо перетворилося на щось значно масштабніше, ніж змагання за владу між двома політиками, зазначає видання.

В тому, що Ніколас Мадуро має піти, немає сумніву, вважає New York Times. І щойно він погодиться це зробити, жителі країни зможуть обрати нового лідера, і їм відкриється шлях для гуманітарної допомоги.

У спробах знайти вихід із ситуації мирним шляхом, чимало країн висловили свою підтримку пану Гауйдо. Але не всі серед них здатні створити альянс однодумців, йдеться у статті.

Так, йдеться про країни, які підтримують пана Мадуро - Росія, Куба та Китай. Остання, наприклад, відкрито не висловлювала своєї позиції, і сподівається не фігурувати у конфлікті в надії на можливість дружніх відносин і з паном Гуайдо.

Щодо групи Ліми, до складу якої увійшла більша частина країн Латинської Америки та Канада за підтримки США та ЄС, то її понад усе непокоїть перспективна опинитися у посередницькій війні, пише видання.

Послання від "агента розбрату"

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Цьогорічне послання президента США до Конгресу справило враження дії заспокійливого з випадковим набором фраз, пише New York Times.

"Заспокійливий меседж пана Трампа йшов всупереч з гіркою реальністю того, як він керує країною", - каже видання у своїй редакційній статті під назвою "Послання єдності від агента розбрату".

Все, що відбувалося у залі Конгресу, тільки підкреслювало реальний стан речей в американській політиці, що можна описати двома словами - розбрат і дисфункціональність, пише газета.

Знову і знову Дональд Трамп намагався змінити тон, який задав, щойно оголосив про своє рішення балотуватися в президенти разом з нападками на адресу емігрантів з Мексики. Та якщо у його слова мало віри, його дії мають величезне значення, підкреслює New York Times.

"Враховуючи те, який розкол існує зараз в уряді, і як важко всій країні, неможливо уникнути спокуси і не сподіватися на те, що він повернеться до свого офісу і зробить щось для свого народу - американців. Але замість того, щоб чекати доки це станеться, найкращим рішенням для тих громадян, які зацікавлені у міцнішій країні, буде сконцентруватися на її розбудові власноруч", - підсумовує газета.

Тренування після застуди

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Коли час повертатися до спортивної зали після застуди, радять фітнес-тренери у статті Daily Mail.

Якщо почати займатися спортом, не одужавши остаточно, це може поставити під загрозу здоров'я і спричинити ще більше погіршення стану, каже тренерка Ліббі Саліба.

"Частина проблеми із заняттями після хвороби полягає в тому, що організм продовжує перебувати у стані стресу після боротьби з інфекцією", - цитує видання тренерку.

Якщо повернутися до звичного спортивного режиму відразу ж, існує високий ризик отримати травму.

За словами ж тренера Джоша Ріда, нежить і помірний головний біль не мають стати на заваді фізичним навантаженням. Якщо ж йдеться про кашель, підвищену температуру чи біль у м'язах, заняття краще перенести до часу, доки симптоми не зникнуть.

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