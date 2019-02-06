Чому Інтерпол "блокує" розшук Януковича - версія Луценка

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Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Інтерпол відмовляє українській стороні в оголошенні колишніх високопосадовців - зокрема, Віктора Януковича - в міжнародний розшук.

Про це він повідомив під час засідання комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності.

"Стало зрозуміло, що Інтерпол відмовляє нам у будь-яких рішеннях про міжнародний розшук щодо будь-яких високопосадовців, щодо будь-яких ймовірно вчинених ними тяжких злочинів. Приклад - Януковича не оголосили в міжнародний розшук навіть за розстріл на Майдані, Захарченка не оголосили, того-таки Безлера, Курченка, Клименка - не оголосили".

"Не хочу брати на себе оцінку діяльності керівництва Інтерполу, скажу лише одне: представники Російської Федерації та інших дружніх їй країн блокують файловий комітет, який постійно присилає нам лист: "Згідно з пунктом 4 відмовляємо". Пункт 4 - це ймовірні політичні мотиви", - пояснює Луценко.

Ще в листопаді минулого року в ГПУ запевняли, що Віктор Янукович все ж перебуває у міжнародному розшуку - попри заяви адвокатів екс-президента, що це не так.

Під час прес-конференції 6 лютого Віктор Янукович так само запевнив, що не перебуває у базах даних Інтерполу і може вільно виїжджати у будь-яку країну світу.

Копирайт изображения Уніан Image caption Янукович під час прес-конференції заявив, що може вільно відвідувати будь-які країни

"Я вільно пересуваюсь по території Росії. Крім того, я не знаходжусь ні в яких базах даних Інтерполу. І можу виїжджати у будь-яку країну світу. Жодних проблем у мене немає", - заявив екс-президент.

Той факт, що Янукович не перебуває в міжнародному розшуку згодом підтвердила і прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Так, його немає в базах розшуку Інтерполу, оскільки Інтерпол вважає, що це політичне переслідування, і зняв Януковича з розшуку. Його немає в базах Інтерполу", - повідомила вона.

Про що ще говорив Луценко

Під час засідання комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності Луценко також відзвітував про успіхи Генпрокуратури в боротьбі з корупцією.

За його словами, протягом останніх двох років на корупційних злочинах спіймали 5471 особу, з них 2765 вже засуджені.

Серед притягнутих до відповідальності, каже Луценко, - 612 працівників нацполіції, 224 працівників держадміністрацій і 177 співробітників митної служби.

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Також Луценко розкритикував роботу Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, назвавши їх роботу неефективною. "Чекаємо від колег таких же успіхів, як у нас", - додав генпрокурор.

Він також вкотре заявив, що слідство у справі щодо розстрілів на Майдані вже завершене. Протягом останніх днів у ЗМІ виникла заочна суперечка з цього приводу між генпрокурором і начальником управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергієм Горбатюком. Другий наполягав, що досудове слідство все ще триває.

Висловився пан Луценко і щодо засудження екс-президента Януковича за звинуваченням у державній зраді: "Це доказ того, що ми не дарма їмо свій хліб. Це не тільки вирок для нього, але і серйозний сигнал для Путіна і всіх інших нинішніх і майбутніх високопосадовців, що закон один для всіх".

Луценко також нагадав, що на останній стадії наразі перебувають справи й інших представників колишньої влади: зокрема Олександра Єфремова і Олександра Лавриновича. Також тривають процедури щодо притягнення до відповідальності Миколи Азарова, Сергія Курченка і Олександра Клименка.

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