Грип в Україні: вже епідемія чи ще ні?

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Рівень захворюваності на грип та ГРВІ загалом по країні перевищив епідемічний поріг, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

За останній тиждень захворіло майже 213 тисяч українців, з них майже 63% - діти.

При цьому у відомстві зазначають, що тільки за минулий тиждень двоє людей померли від грипу.

Всього з початку епідемічного сезону зареєстровано 30 летальних випадків через грип, зокрема загинули четверо дітей.

"Жоден померлий не був вакцинований проти грипу", - відзначає Центр здоров'я.

МОЗ закликає громадян вакцинуватись від грипу для уникнення ускладнень.

BBC News Україна вирішили розібратись, чи означає це, що в Україні лютує повномасштабна епідемія грипу.

Поріг перевищений, але не той

Копирайт изображения UNIAN Image caption Епідемію оголошують, коли захворюваність вище середнього рівня

За даними Центру, епідемічні пороги перевищені у 11 областях. Найбільше в Івано-Франківській (91,6%) та Чернівецькій (на 53,9%) областях.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ загалом по країні становить 552,3 на 100 тисяч населення, що на 6,5% перевищує епідемічний поріг, який для України складає 518,68.

Як пояснюють у Центрі здоров'я МОЗ, хоча країна й перетнула епідемічний поріг, проте епідемії немає.

"Епідемії у нас немає, у нас зросла інфекційна захворюваність грипом та ГРВІ", - розповіла BBC News Україна завідувач відділу грипу та ГРВІ Центру здоров'я Оксана Артемчук.

За її словами, про епідемію можна говорити, коли поширеність хвороби набуває хоча б середнього рівня.

Середній рівень - це коли на 100 тисяч населення хворіє не менше 649,71.

"Це сигнал для нас, сигнал для громадськості, що ми перетнули епідемічний поріг і варто бути обережними, вакцинуватись", - сказала пані Артемчук.

За її словами, якщо заходи медиків та самих громадян не дадуть ефекту та кількість хворих перевищить 650 на 100 тисяч населення, то тоді можна буде говорити про епідемію грипу.

Карантин

З огляду на значне поширення хвороби саме серед дітей у навчальних закладах багатьох регіонів України оголосили карантин.

Наприклад, у Києві рішення про карантин приймають директори шкіл, якщо у класах через хвороби відсутні понад 20% учнів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міністерство охорони здоров'я закликає українців вакцинуватись від грипу

Станом на початок тижня навчальний процес тимчасово зупинили у понад 100 школах столиці.

Також не проводиться навчання у більш ніж половині шкіл Миколаєва, у школах Харкова, Луцька, Одеси, Житомира, Чернігова, Івано-Франківська.

Симптоми грипу:

Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів;

Лихоманка;

Головний біль;

Ломота у м'язах і суглобах;

Загальна слабкість;

Втрата апетиту, можливо, нудота;

Кашель, що може тривати понад два тижні;

Нежить.

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