ЗМІ пишуть про британську делегацію, яка їде до Криму. Хто ці люди?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Економічний форум пройде в Ялті у квітні 2019 року. Великі міжнародні делегації з Європи не беруть у ньому участі з 2014 року через санкції США і ЄС

5 лютого російські ЗМІ повідомили, що у квітні 2019 року британська делегація планує відвідати Крим. BBC вирішила перевірити цю інформацію.

Британські політики, експерти та підприємці візьмуть участь в Ялтинському міжнародному економічному форумі, повідомив газеті "Известия" один з організаторів заходу Андрій Назаров.

За словами Назарова, делегацію в складі близько 15 людей очолить депутат Європейського парламенту Білл Етрідж. Повний склад делегації не називається.

Як з'ясувала BBC, серед запрошених - політики-популісти та керівник компанії Tikka Kebab.

Росія анексувала півострів Крим у 2014 році. Дії Москви засудило міжнародне співтовариство. Велика Британія та інші країни Європейського Союзу, а також США ввели проти Росії політичні та економічні санкції.

Хто ці люди?

Копирайт изображения Twitter/@BillieveInBill Image caption Білл Етрідж уже відвідував Крим у 2017 році. Цього разу російські ЗМІ називають його главою британської делегації на Ялтинському форумі

Білл Етрідж - колишній член правопопулістської британської партії UKIP (Партія незалежності Сполученого Королівства). UKIP привернула увагу успіхом на останніх виборах до Європарламенту, вигравши 24 місця. Одне з них й зайняв Етрідж.

UKIP виступає за обмеження імміграції та підтримує вихід країни з ЄС, а також введення мораторію на переїзд на постійне місце проживання до Великої Британії іноземців.

У внутрішній британській політиці UKIP була не надто впливова, а після референдуму про вихід з ЄС (що заявлялося однією з головних її політичних цілей) і зовсім опинилася на межі політичної смерті.

У 2017 році Етрідж вже відвідував Крим.

У жовтні 2018 Етрідж заявив, що покидає UKIP. Після виходу він зайняв пост заступника голови Лібертаріанської партії. На загальних виборах 2017 року представники партії набрали у своїх округах 0,2 - 0,4% голосів виборців.

Пол Бортвуд - ще один британський політик, який, як повідомили "Известия", збирається відвідати Крим. У публікації його назвали британським експертом з міжнародних справ.

Як з'ясувала BBC, Бортвуд працює начальником секретаріату Етріджа. Він також раніше був членом UKIP. А потім слідом за Етріджем перейшов до лібертаріанців.

Глава Лібертаріанської партії Ендрю Візерз повідомив, що дізнався про підготовку поїздки своїх однопартійців до Криму із запиту BBC.

"Нам нічого не відомо про обставини візиту, і нас про нього не інформували", - повідомив він.

У партії додали, що зараз розслідують обставини попереднього візиту Етріджа в Крим, попри те, що він відбувся ще до того, як політик вступив до Лібертаріанської партії.

"Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно. Зараз національний координаційний комітет [партії] готує повідомлення, що припускає виключення зазначених членів партії", - йдеться у відповіді, направленій на адресу BBC.

Етрідж і Бортвуд не відповіли на запит BBC про коментарі.

Копирайт изображения Twitter/@tikkaites Image caption Повідомляється, що до Криму вирушить і представник компанії Tikka Kebab. На сайті компанії можна знайти кілька фотографій задоволених споживачів кебабів

Джим Бхутто - керівник компанії Tikka Kebab. Компанія спеціалізується на кейтерингу, тобто готує страви індійської національної кухні й кебаби для обслуговування виїзних заходів, харчування людей на весіллях і святах.

У листуванні з BBC Бхутто підтвердив, що хотів би поїхати в Крим. Але зазначив, що остаточне рішення про це він прийме тільки в березні. На інші питання підприємець відповідати не став.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.