Еміліано Сала: Колишній клуб просить £15 мільйонів за зниклого гравця

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Футбольний клуб "Нант" (Франція) вимагає від валлійського "Кардіфф Сіті" виплатити їм 15 млн фунтів стерлінгів за зниклого над Ла-Маншем футболіста Еміліано Сала.

Сала разом із пілотом перебував на борту літака, який наприкінці січня вилетів із Франції до Великої Британії. Посеред польоту зв'язок із повітряним судном був втрачений.

Незадовго до зникнення футбольні клуби домовилися про трансфер футболіста. В "Нанті" вже погрожують судовим позовом в разі, якщо найближчим часом їм не виплатять суму, прописану в угоді.

Джерела BBC в "Кардіфф Сіті" запевняють, що виконають свої фінансові зобов'язання, але тільки після того, як розслідування з'ясує усі факти щодо зникнення Сала.

Невідомо, чи є в клубу страховка, що перекриє вартість трансферу.

Копирайт изображения AAIB Image caption Уламки літака, на якому перебував футболіст

В "Кардіффі" також висловили здивування від поспішності вимог французького клубу - враховуючи те, що обставини зникнення гравця досі не до кінця зрозумілі.

В керівництві "Нанта" цю інформацію поки не коментували.

Зникнення Еміліано Сали

Літак, на борту якого перебував 28-річний аргентинський футболіст Еміліано Сала, зник з радарів 21 січня.

Його уламки вдалося знайти лише через два тижні. Незабаром серед них виявили і тіло одного з пасажирів.

"Трагічно, але на відео [...] серед уламків ясно видно одну особу. Тепер ми розмірковуємо над тим, яких засобів вжити далі, та консультуємося з родинами пілота та пасажира, а також з поліцією", - йшлося в заяві Відділу розслідування авіаційних аварій.

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Океанограф та морський вчений Девід Мернс підтвердив, що уламки знайшли на приблизній глибині в 63 метри, після "кількох годин" обшуку морського дна.

Агентові футболіста вдалося через інтернет зібрати близько 370 тисяч євро на приватну пошукову операцію, в якій пан Мернс погодився допомогти.

Офіційну операцію пошуку скасували ще 24 січня - після того, як капітан порту Гернсі сказав, що шанси на те, що хтось із пасажирів зміг вижити, "надзвичайно малі".

Минулої суботи футболісти і вболівальники "Кардіфф Сіті" вшанували пам'ять Еміліано Сала під час першого з моменту його зникнення домашнього матчу.

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