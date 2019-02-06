Голова Європейської Ради Дональд Туск сказав, що на людей, які закликали до виходу Британії з ЄС без будь-якого плану дій чи договору, чекає окреме місце в пеклі.

Про це він заявив після переговорів з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

Тоді прем'єр Ірландії зазначив, що готується до "можливого фіаско", яким, на його думку, може стати варіант брекзиту, за якого Велика Британія покидає ЄС без договору.

Свій виступ на прес-конференції Туск почав з нагадування про те, що до виходу Британії зі складу ЄС залишається 50 днів.

"Я знаю, що є велика кількість людей в Британії, на континенті, а також в Ірландії, які хотіли б скасування цього рішення. Моє серце повністю з вами", - сказав Туск.

"Але факти не залишають місця двозначності. На даний момент прем'єр-міністр Британії й лідер опозиції підтримують брекзит, так що всі питання відпадають".

"На даний момент у руху за збереження членства Британії в ЄС немає політичної ваги та немає ефективного керівництва. Я кажу це без ентузіазму, але з фактами не посперечаєшся".

Пізніше у Twitter Туска з'явився коментар:

Пропустити Twitter допис , автор: @eucopresident I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. — Donald Tusk (@eucopresident) 6 лютого 2019 р.

"Мені цікаво, як виглядає особливе місце в пеклі, яке чекає на тих, хто виступав за брекзит, не маючи навіть приблизного плану і не уявляючи, як провести його безпечно".

Після закінчення прес-конференції Варадкар сказав Туску: "Британці влаштують тобі за це жахливу прочуханку в пресі". Сказану в кулуарах фразу почули журналісти.

Туск у відповідь кивнув, і обидва розсміялися.

І це передбачення незабаром здійснилось.

У Офісі британського прем'єра на Даунінг-стрит заявили, що Туска потрібно запитати, чи справді варто було використовувати подібні вислови.

Офіційний представник прем'єр-міністра заявив: "Ми провели повноцінну та активну кампанію в рамках референдуму у нас в країні. Виборці проголосували за вихід з ЄС в результаті найбільшого демократичного плебісциту в нашій історії".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей прибуде до Брюсселя в четвер, аби спробувати внести зміни в проект договору з ЄС про умови брекзиту

Колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP), нині незалежний член Європарламенту Найджел Фарадж написав у своєму Twitter: "Після брекзиту ми звільнимося від ніким не обраних і нахабних хуліганів на кшталт вас і будемо самі керувати своєю країною".

Лідер більшості в Палаті громад парламенту Андреа Ледсом, яка вела активну кампанію за вихід із ЄС, заявила, що Дональд Туск повинен вибачитися на свої ганебні й злі коментарі.

Прес-секретар правої Демократичної юніоністської партії Семмі Вілсон заявив: "Цей євроманіяк щосили намагається зберегти пута європейської бюрократії, які огорнули Британію. Саме Туск і його нахабні перемовники з ЄС роздмухують страхи в спробі скасувати результати референдуму".

Брюссельські чиновники поспішили негайно прояснити ремарку Туска, повідомивши кореспонденту BBC Адаму Флемінгу, що особливе місце в пеклі очікує на "брекзитерів" після того, як вони помруть, "а не прямо зараз".

Це не випадкова фраза

Лора Кунсберг, політичний коментатор BBC

Висловлювання Дональда Туска не було випадково сказаним коментарем - вони цілком продумані.

Цей зазвичай м'який політик раптом зважився на вельми жорсткі слова, які засуджують поведінку значної частини британського кабінету міністрів, яким, на його думку, підготовлене місце в пеклі.

Зрозуміло, вже протягом тривалого часу керівництво ЄС відчуває невдоволення і нетерпіння з приводу дій британського уряду в умовах виходу з ЄС.

Багато виборців у Британії також роздратовані тим, як політики ведуть переговори щодо брекзиту.

Проте слова Туска, звернені насамперед до британського істеблішменту, показують його роздратування й обурення, які поділяють багато європейських політиків.

Але якщо відволіктися від тону, в якому він зробив цю заяву, висловлювання Туска слід читати як запрошення прем'єр-міністру Терезі Мей запропонувати якомога швидше нову версію окремої домовленості про торгівлю через кордон з Ірландією, у вигляді "правдоподібної гарантії" того, що взаємоприйнятне рішення все-таки можливе.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей прибуде до Брюсселя в четвер, аби спробувати внести зміни в договір з ЄС. Вона сподівається, що ці зміни сприятимуть його схваленню парламентом.

Проте, за словами Туска, в грудні 27 членів ЄС вирішили, що схвалений договір про вихід не підлягає подальшому обговоренню.

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