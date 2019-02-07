Пошуки Еміліано Сала: з уламків літака дістали тіло

Копирайт изображения Getty Images/David Ibbotson Image caption Еміліано Сала (ліворуч) перебував на борту літака, який керував пілот Девід Ібботсон

Команда, яка займається пошуком тіл футболіста Еміліано Сала і пілота Девіда Ібботсона, дістала тіло з уламків літака на морському дні.

У відділі розслідування авіаційних аварій (AAIB) повідомили, що спеціалісти проводили спецоперацію за "складних умов".

Її здійснюють "у настільки достойний спосіб, наскільки це можливо", а родини чоловіків постійно тримають у курсі справ, йдеться у повідомлення.

Уламки літака, що зник два тижні тому над Ла-Маншем, знайшли біля Гернсі.

Piper Malibu N264DB був на шляху з Франції до Кардіффу. На ньому 28-річний аргентинський нападник повертався до Великої Британії після короткої подорожі до свого колишнього клубу у Нанті. Туди він вирушив через два дні після того, як стало відомо про трансфер футболіста до клубу "Кардіфф сіті", що обійшовся у 15 мільйонів фунтів.

59-річний Девід Ібботсон з Північного Лінкольнширу перебував за штурвалом, коли рейс втратив зв'язок з диспетчерами повітряного руху 21 січня.

Офіційну операцію пошуку скасували 24 січня - після того, як капітан порту Гернсі сказав, що шанси на те, що хтось із пасажирів зміг вижити, "надзвичайно малі".

Копирайт изображения PA Image caption Вболівальники "Кардіфф Сіті" залишили ціле море квітів біля міського стадіону на знак пошани до Еміліано Сала

Однак, уламки вдалося знайти під час приватної пошукової операції, яку очолив морський вчений і океанограф Девід Мернс. Він зателефонував у відділ розслідування авіаційних аварій після використання гідролокатора та занурювального пристрою з камерами, щоб підтвердити, що виявив літак.

AAIB використав дистанційно керований підводний транспортний засіб (ROV), щоб допомогти дістати одне тіло, яке раніше знайшли серед уламків.

У відділі також розповіли, що спроби підняти літак повністю не були успішними, тому від них відмовилися через погані погодні умови.

"Прогноз погоди на наступні дні поганий, тому ми ухвалили непросте рішення загалом завершити операцію", - йдеться у заяві.

Тим не менше, AAIB повідомили, що відеоматеріали, які встиг зняти підводний прилад, забезпечили розслідування "цінними доказами".

Копирайт изображения AFP Image caption Прихильники в Нанті також віддавали належне Сала

Тіло переправили на острів Портленд та передали спеціалістам. Про те, кому воно належить, нічого не відомо.

Тим часом стало відомо, що колишній футбольний клуб Сала "Нант" (Франція) вимагає від валлійського "Кардіфф Сіті" виплатити їм 15 млн фунтів стерлінгів за зниклого над Ла-Маншем футболіста.

28-річний Сала став рекордним придбанням "Кардіфф Сіті", проте не встиг зіграти за них жодного матчу.

Кардіфф мав виплатити суму протягом трьох років, проте відклав перший внесок через те, що був не задоволений документацією.

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