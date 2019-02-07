Вибори 2019: Рада заборонила російських спостерігачів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Заборону раніше підтримав президент Порошенко.

Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які забороняють громадянам Росії бути офіційними чи міжнародними спостерігачами на українських виборах.

За це рішення у четвер проголосували 232 депутата.

Закон набуде чинності після підпису спікера парламенту та президента.

"Присутність російських спостерігачів на виборах може стати приводом інформаційних атак", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Документ встановлює, що офіційним спостерігачем на виборах президента, народних депутатів та місцевих не можуть бути громадяни держави, яка визнана Верховною Радою державою-окупантом.

Також не можуть бути спостерігачами люди, пропозиції щодо яких внесені державою-окупантом чи агресором. Такою країною визнана Росія.

МЗС України вказує, що Росія буде домагатись допуску спостерігачів на президентські вибори, оскільки отримала запрошення від ОБСЄ,

Відомсто вже заявило, що не реєструватиме офіційних спостерігачів на президентських виборах від Росії і вже направило таке повідомлення до Бюро з демократії та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

Раніше Спецпредставник США з питань України Курт Волкер сказав, що представники Росії можуть бути спостерігачами на виборах в Україні.

Пропустити Twitter допис , автор: @SpecRepUkraine Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. 🇺🇦 needs to have confidence in its own democratic institutions. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 лютого 2019 р.

"Україні потрібні спостерігачі БДІПЛ, аби довести, що вони дотримуються демократичних стандартів. Інакше це дозволить людям поставити під сумнів вибори. Ок, якщо російські спостерігачі будуть частиною цього, але під егідою БДІПЛ", - написав Волкер у Twitter.

ВВС News Україна намагається отримати коментар з цього приводу в офісі БДІПЛ.

Речник організації Томас Раймер розповів в коментарі, що незабаром організація оприлюднить офіційну реакцію на це рішення парламенту.

Раніше за заборону спостерігачів від Росії висловлювався президент Порошенко.

Голова профільного комітету парламенту Ганна Гопко перед ухваленням заявила, що спостерігачі від Росії можуть бути провокаторами чи приїхати з метою дестабілізації.

Вона додала, що МЗС вже прокомунікувало з БДІПЛ і пояснило міжнародній спільності, що відмова від реєстрації власників російських паспортів відповідає положенням документів ОБСЄ щодо необхідності дотримання національних законів під час спостереження за виборами.

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