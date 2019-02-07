Хворих на кір в Україні більше, ніж в усій Європі - ВООЗ
Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей - це найбільший показник десятиліття, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону.
Хоча рівень вакцинації покращується, але ВООЗ каже, що охоплення є недостатньо високим для запобігання циркуляції вірусу в багатьох країнах.
Найбільше хворих минулого року було в Україні, при чому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом узятих.
В Україні понад 53 тисяч хворих, а у решті країн регіону загалом - трохи більше ніж 34 тисячі.
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Ось десять країн Європейського регіону з найбільшою кількістю хворих на кір за результатами 2018 року:
- Україна - 53 218 людей
- Сербія - 5 076 людей
- Ізраїль - 2 919 людей
- Франція - 2 913 людей
- Італія - 2 517 людей
- Росія - 2 256 людей
- Грузія - 2 203 людей
- Греція - 2 193 людей
- Албанія - 1 466 людей
- Румунія - 1 087 людей
У Європі у 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 - в Україні.
ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації.
До кінця 2017 року частка дітей, які були вакциновані в Україні, значно покращилася, приблизно до 90%, але, за словами ВООЗ, такий рівень необхідно підтримувати, аби змінити ситуацію з хворобою.
Що зараз в Україні?
За останніми даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за січень 2019 року на кір в Україні захворіло 15 тисяч людей, з них більш ніж половина діти.
Медики нагадують, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору.
Найвищі показники захворюваності медики фіксують у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Київ.
Аби збільшити рівень імунізації серед тих дітей, які пропустили планові щеплення, у Львівській області - лідері за кількістю невакцинованих - працюватимуть мобільні бригади, які проводитимуть вакцинацію дітей.
Такі бригади почнуть працювати у другій половині лютого і проводитиму щеплення дітей віком 6-18 років у школах.
Щеплення робитимуть виключно за згоди батьків дітей.
Після Львівської області подібні заходи планують провести й в інших регіонах України.
Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом і може викликати серйозні ускладнення, серед яких пневмонія, вушна інфекція та запалення мозку, що в результаті може призвести до інвалідності та навіть смерті.
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