Ошукані студенти-іноземці в Кропивницькому: "З нас знову вимагають гроші"

7 лютого під стіни Донецького медуніверситету, міжнародний факультет якого знаходиться у Кропивницькому, вийшло близько сотні студентів. Вони заявляють, що їх змушують вдруге заплатити за навчання. Якщо вони цього не зроблять, їх погрожують відрахувати впродовж 10 днів.

Вперше про скандал у Кропивницькому заговорили ще в листопаді. Тоді іноземні студенти виступили з вимогами покращення навчальних умов, адже, за їх словами, вони не мали ні англомовних підручників, ні необхідного обладнання.

Проте коли у місто прибув проректор, виявилось, що і це ще не все: з'ясувалося, що іноземці стали жертвами шахрайства.

У виші кажуть, що фірма-рекрутер, через яку студенти оплачували навчання, не переказала університету частину грошей. У свою чергу ТОВ "Українські освітні послуги", якій і платили студенти, заявляла, що оплата здійснена. Студенти ж запевняють, що хотіли платити безпосередньо на рахунки університету, але їм відмовляли.

Слідство розпочала СБУ. У січні відбулись обшуки як у Маріуполі, де розташований ректорат вишу, так і в Кропивницькому. Правоохоронці вилучили документи щодо заборгованості іноземних студентів та договори на навчання. Проте іноземців заспокоїли - доплачувати гроші їм не доведеться.

Днями, за словами студентів, декан повідомила їх, що необхідно знову укласти договір і оплатити навчання за другий семестр. Студентам пояснюють, що наразі університет отримав від рекрутера гроші лише за перший семестр.

"Я платив 5 тисяч доларів у серпні в цьому приміщенні. В кабінеті 137 в університеті. Але нам сказали, що то все фейк. І щоб навчатись далі, я ще винен університету 2500 тисячі доларів. Коли я показую рахунки, мені кажуть дзвонити нашим контактерам і уточнювати у них. Але там не беруть трубку", - каже третьокурсник з Пакистану.

Студенти кажуть, що вийшли на протест з плакатами "Україна, ми тобі довіряли", аби про ситуацію дізналися в Міністерстві освіти і вищих державних інстанціях.

Іноземці побоюються, що якщо вони не заплатять, то не зможуть здати КРОК-1 - кваліфікаційний іспит медиків, який дозволить підтвердити знання і продовжити навчання.

Нада, третьокурсниця з Єгипту зазначає: хоча зараз студенти вийшли на акцію через питання оплати, ситуація не покращилась і з навчанням загалом.

"Насправді, звісно, нас хвилює оплата, але, якщо цей університет закриють, не буде великої біди, бо тут фактично і навчання немає", - каже студентка.

Деякі студенти вже зв'язались із посольствами своїх країн. Там їх заспокоїли і повідомили, що розглянуть ситуацію і нададуть інструкції щодо подальших дій.

У виші ситуацію коментують коротко.

"Університет працює у звичайному режимі. Йдуть планові заходи з впорядкування у відповідність до законодавства України взаємовідносин зі студентами. Все інше - провокації та чутки", - офіційно повідомляють у прес-службі.

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