Еміліано Сала: пошуки зниклого футболіста завершено, його тіло опізнали

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Тіло, знайдене серед уламків літака, який зник з радарів близько двох тижнів тому, опізнали. Це тіло футболіста Еміліано Сала.

Сала разом із пілотом Девідом Ібботсоном перебував на борту літака, який наприкінці січня вилетів із Франції до Великої Британії. Посеред польоту зв'язок із повітряним судном був втрачений.

У середу з-під уламків літака на морському дні дістали тіло. Наступного дня його ідентифікували.

"Тіло, доставлене в порт Портденд сьогодні, 7 лютого, було ідентифіковано королівським коронером графства Дорсет", - йдеться в заяві Відділу розслідування авіаційних аварій.

"Родини пана Сала і Девіда Ібботсона вже повідомили про останні новини. Близьким загиблих продовжуватимуть допомагати офіцери, які є спеціалістами зі спілкування з родичами постраждалих".

Зникнення Еміліано Сала

Літак, на борту якого перебував 28-річний аргентинський футболіст Еміліано Сала, зник з радарів 21 січня.

Офіційну операцію пошуку скасували ще 24 січня - після того, як капітан порту Гернсі сказав, що шанси на те, що хтось із пасажирів зміг вижити, "надзвичайно малі".

Копирайт изображения AAIB Image caption Уламки літака, на якому перебував футболіст

Згодом їхні тіла шукали вже в рамках приватної пошукової операції, яку очолив океанограф та морський вчений Девід Мернс, якому зрештою і вдалося знайти уламки літака на приблизній глибині в 63 метри, після "кількох годин" обшуку морського дна.

Незадовго до зникнення Еміліано Сала футбольні клуби "Нант" (Франція) і "Кардіфф Сіті" (Велика Британія) домовилися про його трансфер.

Повідомлялося, що "Кардіфф" погодився заплатити за Сала 15 мільйонів фунтів стерлінгів - рекордну суму в історії клубу. Проте жодного матчу за нову команду аргентинський футболіст зіграти так і не встиг.

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Кілька днів тому в керівництві "Нанта" заявили, що досі не отримали всіх обіцяних коштів за трансфер і пригрозили судовим позовом в разі, якщо найближчим часом їм не виплатять суму, прописану в угоді.

В "Кардіффі" висловили здивування від поспішності вимог французького клубу - враховуючи те, що обставини зникнення гравця на той момент були не до кінця зрозумілі.

Там додавали, що не відмовляються від своїх фінансових зобов'язань, але займатимуться ними лише після того, як стануть відомі усі факти зникнення Сала.

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