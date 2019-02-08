Вчені розвіяли міф, що пиво після вина викликає похмілля, а навпаки - ні

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Вчені розвіяли популярний міф про те, що вино краще пити після пива - в інакшому разі послідує сильне похмілля. Насправді, кажуть дослідники, похмілля виникне в будь-якому разі.

Результати експерименту, влаштованого німецькими вченими, продемонстрували, що послідовність, в якій люди п'ють алкогольні напої, не має жодного значення для похмілля.

Більше того, силу похмілля неможливо спрогнозувати ні за віком, ні за масою тіла, ні за попереднім досвідом споживання алкоголю.

"Єдиний спосіб дізнатися, наскільки сильним буде ваше похмілля - зрозуміти, наскільки ви сп'яніли і чи будете вас нудити", - каже доктор Йоран Кьохлінг.

Дослідники розділили 90 волонтерів віком від 19 до 40 років на три групи.

Першій давали випити спочатку дві з половиною пінти пива (це трохи менше ніж півтора літра), а згодом - чотири келихи вина.

Друга група добровольців навпаки спочатку пила вино, а потім пиво. Учасники окремої контрольної групи пили лише один алкогольний напій.

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За волонтерами постійно наглядали: медики контролювали їхній стан здоров'я навіть уві сні.

На другий тиждень експерименту обидві групи поміняли місцями, а контрольну перевели на альтернативний напій.

Добровольцям давали анкети, в яких ті самостійно могли оцінити ступінь свого похмілля.

Зрештою було встановлено, що послідовність, з якою людина змішує вино з пивом, жодним чином не впливає на силу похмілля.

Якщо ви самі відчуваєте, що ви сильно сп'яніли і при цьому вас нудить, то найімовірніше похмілля буде сильним. І це - єдиний спосіб спрогнозувати, що чекатиме вас наступного дня, кажуть вчені.

Результати дослідження оприлюднені в журналі American Journal of Clinical Nutrition.

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