Вчені розвіяли міф, що пиво після вина викликає похмілля, а навпаки - ні
Вчені розвіяли популярний міф про те, що вино краще пити після пива - в інакшому разі послідує сильне похмілля. Насправді, кажуть дослідники, похмілля виникне в будь-якому разі.
Результати експерименту, влаштованого німецькими вченими, продемонстрували, що послідовність, в якій люди п'ють алкогольні напої, не має жодного значення для похмілля.
Більше того, силу похмілля неможливо спрогнозувати ні за віком, ні за масою тіла, ні за попереднім досвідом споживання алкоголю.
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"Єдиний спосіб дізнатися, наскільки сильним буде ваше похмілля - зрозуміти, наскільки ви сп'яніли і чи будете вас нудити", - каже доктор Йоран Кьохлінг.
Дослідники розділили 90 волонтерів віком від 19 до 40 років на три групи.
Першій давали випити спочатку дві з половиною пінти пива (це трохи менше ніж півтора літра), а згодом - чотири келихи вина.
Друга група добровольців навпаки спочатку пила вино, а потім пиво. Учасники окремої контрольної групи пили лише один алкогольний напій.
За волонтерами постійно наглядали: медики контролювали їхній стан здоров'я навіть уві сні.
На другий тиждень експерименту обидві групи поміняли місцями, а контрольну перевели на альтернативний напій.
Добровольцям давали анкети, в яких ті самостійно могли оцінити ступінь свого похмілля.
Зрештою було встановлено, що послідовність, з якою людина змішує вино з пивом, жодним чином не впливає на силу похмілля.
Якщо ви самі відчуваєте, що ви сильно сп'яніли і при цьому вас нудить, то найімовірніше похмілля буде сильним. І це - єдиний спосіб спрогнозувати, що чекатиме вас наступного дня, кажуть вчені.
Результати дослідження оприлюднені в журналі American Journal of Clinical Nutrition.
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