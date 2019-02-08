Помер актор Сергій Юрський, який зіграв Остапа Бендера
Помер російський актор Сергій Юрський. Йому було 83 роки.
Про смерть артиста повідомила прес-служба театру Моссовєту, в якому він працював з 1978 року.
Актор помер у п'ятницю рано-вранці.
Сергій Юрський народився в Ленінграді в 1935 році.
Він закінчив Ленінградський театральний інститут імені Островського, грав у Великому драматичному театрі імені Горького.
У 1978 році Юрський переїхав до Москви і став актором театру Моссовєта, де пропрацював все життя.
Серед його ролей у театрі були Чацький, Тузенбах, Езоп.
У 1974 році Юрський дебютував як режисер, поставивши спектакль "Мольєр" за Булгаковим.
Він знявся більш ніж у 80 фільмах і телесеріалах.
Зокрема зіграв Остапа Бендера у фільмі "Золоте теля" за твором Ільфа і Петрова.
Також озвучував мультфільми та працював як артист дубляжу.
Громадянська позиція
Сергій Юрський неодноразово висловлював свою позицію з суспільно-політичних питань.
У 2001 році він підписав лист на захист телеканалу НТВ.
Закликав зупинити війну в Чечні, припинити переслідування функціонерів "ЮКОСу", режисера Кирила Серебренникова, учасниць Pussy Riot.
А в 2014 році актор засудив втручання Росії в справи України.