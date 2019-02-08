Помер актор Сергій Юрський, який зіграв Остапа Бендера

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Помер російський актор Сергій Юрський. Йому було 83 роки.

Про смерть артиста повідомила прес-служба театру Моссовєту, в якому він працював з 1978 року.

Актор помер у п'ятницю рано-вранці.

Сергій Юрський народився в Ленінграді в 1935 році.

Він закінчив Ленінградський театральний інститут імені Островського, грав у Великому драматичному театрі імені Горького.

У 1978 році Юрський переїхав до Москви і став актором театру Моссовєта, де пропрацював все життя.

Серед його ролей у театрі були Чацький, Тузенбах, Езоп.

Копирайт изображения "Мосфільм" Image caption Сергій Юрський у ролі "великого комбінатора" Остапа Бендера, 1968 рік

У 1974 році Юрський дебютував як режисер, поставивши спектакль "Мольєр" за Булгаковим.

Він знявся більш ніж у 80 фільмах і телесеріалах.

Зокрема зіграв Остапа Бендера у фільмі "Золоте теля" за твором Ільфа і Петрова.

Також озвучував мультфільми та працював як артист дубляжу.

Громадянська позиція

Сергій Юрський неодноразово висловлював свою позицію з суспільно-політичних питань.

У 2001 році він підписав лист на захист телеканалу НТВ.

Закликав зупинити війну в Чечні, припинити переслідування функціонерів "ЮКОСу", режисера Кирила Серебренникова, учасниць Pussy Riot.

А в 2014 році актор засудив втручання Росії в справи України.