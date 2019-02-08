Копирайт изображения Getty Images Image caption Невідомо, чому пташенят покинули їхні батьки

Дві тисячі пташенят фламінго залишилися без догляду батьків у Південно-Африканській Республіці, розповідають екологи.

Ними наразі опікуються рятувальники.

Пташенят покинули в спеку, коли в греблі Камферс, що в Північно-Капській провінції, висохла вода. Штучний острів, створений біля цієї греблі, є домом для десятків тисяч фламінго. Однак через сувору літню спеку гребля висохла.

Пташенят перевезли до центру охорони довкілля в Кейптауні. Працівники центру за ними старанно доглядають, коли ж пташенята одужають, зможуть повернутися в дику природу.

Незрозуміло, чому так багато дорослих фламінго відмовилися від своїх пташенят.

Коли стало відомо про важкий стан птахів, експерти Товариства зі запобігання жорстокому поводженню з тваринами (SPCA) та інших соціальних спільнот негайно оглянули місцевість, щоб зрозуміти, чим вони можуть допомогти.

Після того малюків відвезли до різних місць, де про них дбають.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пташеня визирає з коробки, коли прибуває до Кейптауну

На кадрах, які оприлюднив центр охорони довкілля у Кейптауні, крихітні фламінго радісно плескаються у мисках з водою і час від часу скубуть одне одного.

Ніккі Стандер, працівниця центру, розповіла агентству AFP, що птахи швидко видужують і набирають вагу. Їх незабаром повернуть додому.

"Пташенята ростуть, і нам доведеться розширити їхній майданчик, щоб вони мали більше місця і могли тренувати кінцівки", - пояснила вона.

Марк Андерсон, керівник товариства орнітологів BirdLife South Africa, схвально оцінив оперативні дії рятувальників.

Проте він сумнівається, чи "варто було втручатися і забирати покинутих пташенят".

"Чи не матимуть дії рятувальників, які працювали дуже близько до фламінго в період гніздування, шкідливий вплив на колонію?", - запитав він.

Однак фахівці з BirdLife South Africa спостерігали за птахами протягом останнього тижня і виявили, що вони здорові, сповнені енергії і активно розмножуються.

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