Копирайт изображения YANDEX.MAPS Image caption Приміщення храму ПЦУ в Сімферополі

Влада анексованого Криму хоче закрити головний храм Православної церкви України, який діє на території півострова.

Про це BBC News Україна розповів архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

За його словами, мова йде про припис із вимогою звільнити приміщення храму святих Володимира і Ольги в Сімферополі, який надійшов від так званого міністерства майнових і земельних відносин Криму.

Архієпископ зазначив, що припис не має "терміну виконання".

У своєму Facebook член синоду ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря написав, що "єдиному українському православному храму в цьому місті загрожує знищення".

Євстратій Зоря назвав це "помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність" архієпископа Сімферопольського і Кримського.

5 лютого архієпископа Климента призначили головою місії ПЦУ з допомоги жертвам порушення прав людини та незаконно утримуваним у Росії й на окупованих територіях України.

У коментарі BBC News Україна він уточнив, що це не єдине храмове приміщення ПЦУ у Криму, але головний храм півострова і центр єпархії.

Українська православна церква Київського патріархату раніше заявляла, що до анексії на півострові мала 40 діючих громад з приміщеннями для молитов.

За словами Євстратія Зорі, зараз на півострові лишись лише кілька храмів.

Не перша атака

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після створення ПЦУ, головний Кримський храм УПЦ КП перейшов у підпорядкування нової помісної церкви України

Храм святих Володимира і Ольги в Сімферополі був головним храмом УПЦ КП, а після створення ПЦУ у грудні 2018 року - перейшов у її підпорядкування.

Храм розташований у будівлі, яка раніше належала військовому училищу. Свого часу УПЦ КП уклала договір про оренду приміщення на 49 років за номінальну плату в одну гривню на рік.

"Після окупації місцева влада ініціювала розірвання договору оренди й наполягала, що окремі частини будинку утримуються нами незаконно", - розповів у 2017 році BBC News Україна Євстратій Зоря.

Роботу собору вже блокувала виконавча служба Росії у серпні 2017 року.

Тоді російські силовики заявили, що виконували рішення арбітражного суду щодо передачі першого поверху будівлі, де розташований храм, у державну власність.

У Київському патріархаті заявили, що силовики пошкодили приміщення, поламали двері та вівтарі, конфіскували частину церковних речей, а також закрили доступ вірян до храму.

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