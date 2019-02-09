Копирайт изображения San Diego Zoo Image caption Немає більшого делікатесу для суриката, ніж тарган

Наближається День святого Валентина, який широко відзначають у світі. Найпрозаїчніший подарунок у цей день - квіти й шоколад. Але є і більш витончений спосіб зустріти день всіх закоханих.

Зоопарк міста Ель-Пасо в штаті Техас резонно вважає, що в цей чудовий день люди згадують не тільки своїх нинішніх, а й колишніх. І далеко не до всіх з них зберігаються теплі почуття.

На цей випадок зоопарк пропонує абсолютно безкоштовно, за допомогою прямої трансляції в інтернеті, показати кому ви захочете, як суриката годують тарганом.

Перед цим комаху ще й назвуть іменем вашої колишньої другої половинки.

Цю ініціативу зоопарк назвав "Досить мене "тарганити". Для участі потрібно лише залишити на сторінці зоопарку в Facebook ім'я та першу літеру прізвища вашого невірного партнера.

За поїданням таргана можна стежити або в соцмережі, або на сайті зоопарку. Охочі можуть навіть приїхати й подивитись особисто.

"Це веселий спосіб привернути увагу жителів міста до нашої роботи", - заявила співробітниця зоопарку Сара Боррего в інтерв'ю CBS News.

"Сурикати обожнюють тарганів, і немає кращого способу відзначити День святого Валентина, ніж показати, як звір розгризає таргана, названого на честь колишнього коханого!"

Копирайт изображения El Paso Zoo Image caption Назвіть таргана ім'ям свого колишнього (колишньої), закликає плакат зоопарку

Сурикати належать до родини мангустових, вони живуть у пустелях Південної Африки, де дуже сухо і мало їжі.

У зоопарку сурикатам дають одного таргана на добу. Як говорить Боррего, для сурикатів таргани - як для нас тістечка. Перегодувати сурикатів тарганами дуже легко.

У зоопарк надійшло вже понад півтори тисячі заявок, тому охочим скоїти цю витончену помсту на День святого Валентина пропонують поквапитися.

Але якщо не встигнете, не біда: як пише сайт Science Alert, в Британії є центр охорони природи в Гемслі, де за півтора фунта можна дати таргану будь-яке ім'я. А зоопарк у нью-йоркському Бронксі за 15 доларів пропонує для цих цілей навіть мадагаскарських шиплячих тарганів.

Правда, ці зоопарки не додумалися згодовувати кому-небудь іменних тарганів, так що вам залишиться втішатися тим, що ваш тарган проведе решту своїх днів в клітці з ім'ям вашого колишнього партнера.

Сіднейський зоопарк в Австралії пішов ще далі. Він влаштував конкурс, переможець якого може назвати надзвичайно отруйну східну коричневу змію ім'ям колишньої або колишнього коханого.

День св. Валентина, мабуть, ще ніколи не відзначався так винахідливо.

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