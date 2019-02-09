Чому українців масово завертають на російському кордоні

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Російські прикордонники масово завертають громадян України на кордоні, причини не пояснюють.

В Державній прикордонній службі України кажуть, що за останні три дні росіяни не пропустили на свою територію понад сто українців. Мова йде переважно про пункти пропуску на Харківщині.

Російська сторона цю ситуацію поки не коментує.

"Протягом останніх трьох днів до співробітників прикордонної служби України неодноразово звертались громадяни України, яких без пояснень не пропустили на територію РФ представники прикордонної служби ФСБ", - розповів речник українського прикордонного відомства Олег Слободян.

За даними прикордонників, російська сторона не пояснює причини відмови, або посилається на якісь "міфічні укази" про заборону в'їзду на територію Росії автомобілів з великим об'ємом двигуна.

При цьому російські прикордонники "здійснюють відеофіксацію, примушуючи українських громадян говорити, що останні повертаються в Україну за особистим бажанням".

В коментарі BBC News Україна Олег Слободян повідомив, що прикордонне відомство вже письмово звернулося до ФСБ РФ за роз'ясненнями. "Вони відповіли, що все нормально, робота триває у штатному режимі. Тобто фактично все заперечили", - додав він.

У зв'язку з цією ситуацією прикордонники закликають громадян України врахувати цю інформацію і утриматися від поїздок до Росії. "Адже окрім безпідставних повернень, не виключено вплив на наших громадян російськими спецслужбами", - додали прикордонники.

Обмеження для росіян

У листопаді минулого року Державна прикордонна служба України ввела обмеження для громадян Росії, чоловіків від 16 до 60 років, які хотіли відвідати Україну. Це було пов'язано з воєнним станом.

Також Державна прикордонна служба України оголосила про закриття в'їзду до Криму всім іноземним громадянам.

Запроваджені обмеження діяли під час воєнного стану, а також залишилися чинними після його завершення.

Президент Петро Порошенко, оголошуючи про нові обмеження, уточнив, що це "заходи, які заважають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, і не дати провести операції, які вони намагалися провести у 2014 році".

В Росії розкритикували такі нововведення, але заявили, що дзеркальних заходів не застосовуватимуть. Разом з тим, кількість не пропущених російськими прикордонниками громадян України в той час також зросла.

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