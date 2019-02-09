Євробачення 2019: стали відомі переможці першого півфіналу нацвідбору

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У суботу, 9 лютого, стали відомі переможці першого півфіналу національного відбору на конкурс Євробачення-2019.

Переможців спільно обирали члени журі, до складу якого увійшли Джамала, Андрій Данилко і Євген Філатов, а також телеглядачі, які підтримували учасників конкурсу шляхом СМС-голосування.

За результатами півфіналу, до наступної стадії національного відбору проходять троє виконавців:

Maruv з піснею "Siren Song"

Brunettes Shoot Blondes з піснею "Houston"

YUKO з піснею "Galyna Guliala"

У фіналі вони зійдуться зі ще трьома учасниками, які визначаться під час другого півфіналу, що відбудеться вже наступної суботи.

Участь у другому півфіналі, як і в першому, братимуть вісім виконавців. Це Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii та Freedom Jazz.

Серед шістьох фіналістів зрештою буде обраний єдиний переможець, який і представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення в Ізраїлі.

Фінал національного відбору запланований на 23 лютого. Сам конкурс Євробачення триватиме з 14 по 18 травня.

Євробачення і Україна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна двічі перемагала на Євробаченні: у 2004 році перше місце посіла Руслана, у 2016 - Джамала (на фото)

Євробачення - це міжнародний проект, який проводять мовники, що мають статус членів Європейської мовної спілки (ЄМС).

Конкурс складається із трьох концертів: двох півфіналів і фіналу. Кожна країна окремо обирає власного представника, який згодом змагається з конкурентами з інших країн.

При цьому представники країн "Великої п'ятірки" - так називають засновників конкурсу - Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а також країна, що приймає "Євробачення", проходять до фіналу автоматично.

Україна бере участь в "Євробаченні" з 2003 року.

Відтоді українські виконавці двічі вигравали конкурс (Руслана - у 2004 році і Джамала - у 2016), двічі опинялися на другому місці (Вірка Сердючка - у 2007 і Ані Лорак - у 2008) і одного разу на третьому (Злата Огнєвіч - у 2013).

Найгіршим виступом України на "Євробаченні" залишається конкурс 2005 року, який проходив у Києві. Тоді Україну представляв гурт "Ґринджоли", який зі своєю піснею "Разом нас багато" посів 19 місце.

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