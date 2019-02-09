У Києві затримали 40 осіб за спробу "штурму" відділку поліції: що про це відомо

Копирайт изображения Національна поліція

9 лютого правоохоронці повідомили про спробу штурму столичного відділку поліції. В результаті інциденту затримали 40 осіб.

В суботу на фейсбук-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" з'явилося повідомлення про те, що на Контрактовій площі поліцейські затримали активістів, які хотіли відвідати зустріч Юлії Тимошенко з виборцями і закликати до покарання винних у смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

У повідомленні йшлося про те, що правоохоронці нібито отримали наказ забрати всіх, хто хотів "запитати у Тимошенко про вбивство Гандзюк". У поліції це відкидають.

Згодом стало відомо, що затримані - активісти руху С14. Про це заявив лідер організації Євген Карась.

Версія поліцїі

У столичній поліції підтвердили, що виявили на Контрактовій площі молодих людей із зеленкою, газовими балончиками та ножами, і доправили їх у найближчий відділок для надання пояснень. Щоправда, вже незабаром, кажуть правоохоронці, їх відпустили.

Після цього, додають у поліції, їм на допомогу прибула "група підтримки", яка влаштувала штовханину на вході до відділку і застосувала проти правоохоронців газові балончики.

Копирайт изображения Національна поліція

Поведінку молодиків поліція називає "спробою штурму управління поліції". Там зазначають, що в результаті інциденту були затримані 40 осіб, в них виявили "наган", кастети та ножі.

Трьох правоохоронців довелося доставити в лікарню.

Слідчі вже розпочали три кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", "Захоплення державних будівель" і "Хуліганство".

Версія активістів

Спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" поширює дещо інше бачення події.

Там кажуть, що активістів, які прийшли на Контрактову площу з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?" поліцейські "спакували" без жодних причин, забрали в них особисті речі і застосували сльозогінний газ.

Поліція нібито відмовилася повернути активістам відібрані у них особисті речі і побила їх.

Копирайт изображения "Хто замовив Катю Гандзюк?"

"Правоохоронці побили активістів, яких раніше забрали без жодних причин до відділку, та друзів, які прийшли за ними, - йдеться у повідомленні.

"Поліція спецпризначення, більш відома як "Беркут", била їх по голові дубинками, нанесла серйозні травми кільком активістам. Одному з хлопців вибили зуб".

Активісти впевнені, що початкове затримання активістів на Контрактовій площі було невипадковим - нібито правоохоронці отримали відповідний політично вмотивований наказ. Таку ж думку висловив лідер руху С14 Євген Карась.

Голова поліції Сергій Князєв це заперечує: "Черговий виборчий тиждень. Чергове звинувачення поліції у лобіюванні інтересів певних політичних сил і, як не прикро, чергові протистояння. Градус підвищується".

"Спроба штурму відділку поліції - кому це треба?... Результат при "звільненні" 15 патріотів - поліція затримує 40 "визволителів". При них - ножі, пістолети, газ, кастети. Що в цьому демократичного?", - написав Князєв на своїй сторінці в Facebook.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.