Принц Філіп у 97 років добровільно відмовився від водійського посвідчення

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Чоловік королеви Єлизавети II герцог Единбурзький добровільно відмовився від водійського посвідчення. Про це повідомив Букінгемський палац.

17 січня принц Філіп став учасником дорожньо-транспортної пригоди в графстві Норфолк, неподалік від королівського палацу Сандрінгем: його позашляховик Land Rover Freelander зіткнувся з автомобілем Kia і завалився на бік.

Через два дні після цієї аварії поліція Норфолку провела бесіду з принцом Філіпом після того, як його помітили за кермом з непристебнутим паском безпеки.

Згідно із заявою Букінгемського палацу, принц Філіп віддав свої права в суботу.

"Після ґрунтовних роздумів герцог Единбурзький прийняв рішення добровільно віддати свої водійські права", - йдеться у заяві.

Поліція Норфолку підтвердила, що принц Філіп віддав водійське посвідчення поліцейським, які повернуть його в Агентство з ліцензування водіїв і транспортних засобів (DVLA).

Водночас матеріали розслідування обставин аварії передані в прокуратуру.

У постраждалому 17 січня автомобілі Kia перебували три людини: 28-річна жінка, що сиділа за кермом, отримала порізи, її 9-місячна дитина не постраждала, а 46-річна пасажирка Емма Феруезер зламала зап'ястя.

Копирайт изображения Albanpix Image caption Принца Філіпа бачили за кермом 19 січня, через два дні після аварії, в яку потрапив його автомобіль. Після цього поліція провела бесіду з ним

Через чотири дні після аварії, 21 січня, герцог, який відбувся переляком, написав лист пасажирці, яка отримала травму.

"Я б хотів, щоб ви знали, наскільки я шкодую про те, що став учасником цієї аварії. Сонце світило низько над основною дорогою. У звичайних умовах мені б не склало жодних труднощів побачити зустрічний рух ... Але я можу тільки здогадуватися, що я не розгледів автомобіль, що їхав, і я каюсь за наслідки", - написав герцог на гербовому папері Сандрінгемського палацу.

До того, як цей лист потрапив до адресата, Емма Феруезер розкритикувала принца Філіпа за те, що він не вступив в контакт відразу після аварії.

Пізніше в інтерв'ю Sunday Mirror вона сказала: "Мені здалося це дуже милим, що він підписався просто "Філіп", а не своїм офіційним титулом. Я була приємно здивована особистим тоном листа".

Герцог пояснив цю аварію тим, що не побачив автомобіль Kia через яскраве сонце.

Після аварії королівський біограф Хьюго Вікерс так розтлумачив ситуацію в інтерв'ю BBC: "Будь-яка автомобільна аварія, що сталася у віці 97 років, повинна шокувати. Деякий час назад він відмовився від своїх прав льотчика задовго до того, як це було потрібно, тому що боявся, що якщо щось трапиться, то відразу виникне дуже багато критики. Щось на зразок: чому він в 55 років і раніше сидить за штурвалом, коли мав би піти на спокій в 48 років, або щось на кшталт цього. Тобто він прислухається до таких речей, він дуже, дуже розумна людина".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2016 році герцог Единбурзький за кермом автомобіля організував Бараку Обамі та його дружині екскурсію у Віндзорі

У 2016 році герцог потрапив на перші шпальти, коли особисто сів за кермо автомобіля, аби показати Віндзор тодішньому президенту США Бараку Обамі з дружиною. В автомобілі перебувала і королева Єлизавета.

Принц Філіп зупинив публічну діяльність в серпні 2017 року, після того, як протягом багатьох десятиліть супроводжував всюди королеву Єлизавету II та був присутній на різних благодійних заходах, патроном яких він був.

За підрахунками Букінгемського палацу, з 1952 року принц відвідав 22 219 заходів.

Пішовши на відпочинок, він продовжує з'являтися на публіці разом з королевою та іншими членами королівської родини на урочистих подіях і під час церковної служби.

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